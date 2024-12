Jugó con Cristiano Ronaldo y fue campeón del fútbol argentino, pero su vida se fue a pique por las adicciones

Luego de pasar por el Galatasaray de Turquía, en 2002 llegó al Sporting de Lisboa, donde fue compañero de Cristiano Ronaldo. Hasta ese momento acumulaba una racha goleadora impresionante, con 294 goles en 304 partidos, pero su nivel empezó a decaer enormemente por culpa de las adicciones y la depresión.

Qué fue de la vida de Mário Jardel

2002 marcó un antes y un después en la carrera de Mário Jardel. "Sufrí una sobredosis consumiendo cocaína y me quedé despierto durante siete días", confesó el exjugador en 2022 durante su participación en Gran Hermano Famosos de Portugal. Ese fue el principio del fin, ya que nunca recuperó su nivel anterior.

El brasileño siguió jugando profesionalmente hasta 2011, pero sus adicciones y problemas de disciplina lo llevaron a pasar por 15 clubes distintos en los cuales jugó, en total, solo 120 encuentros. Entre ellos, llegó a Newell's bajo la dirección técnica de Américo "Tolo" Gallego: disputó nada más que tres partidos, pero fue campeón del Apertura 2004. Su último club fue el Al-Taawon de Arabia Saudita.

"No es ningún ejemplo. Contraté mujeres, me quedé en esa vida pensando que no me iba a pasar nada, que todo estaba bien", admitió Jardel a sus compañeros de Gran Hermano. Agregó que "no es fácil lidiar con la depresión y la falta de amigos", porque "después de que dejas de jugar ya nadie te llama". "Soy muy consciente de este problema que tengo, de mi lucha diaria. Lo que importa es que estoy vivo y digo aquí: 'No a las drogas'", subrayó.