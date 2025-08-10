10 de agosto de 2025 Inicio
Fue compañero de Gabriel Batistuta, fue condenado por homicidio y estuvo solo 1 día en la cárcel

Una leyenda del gol que vivió entre la gloria y la controversia. Su temperamento marcó tanto su carrera como su vida personal.

Edmundo dejó una huella imborrable en el fútbol sudamericano y europeo.

Edmundo dejó una huella imborrable en el fútbol sudamericano y europeo.

La carrera de Edmundo Alves de Souza Neto, conocido mundialmente como Edmundo, estuvo marcada no solo por su talento en el fútbol, sino también por una vida personal envuelta en polémicas. Apodado “El Animal” por su carácter feroz dentro y fuera del campo, este delantero brasileño compartió vestuario con figuras como Gabriel Batistuta, pero también acumuló episodios que lo alejaron de la gloria en este deporte.

Su paso por el fútbol profesional estuvo repleto de goles, gestos técnicos de altísima calidad y un temperamento que, en más de una ocasión, lo llevó a enfrentarse con rivales, compañeros e incluso con la ley. Uno de los hechos más graves de su vida ocurrió en diciembre de 1995, cuando protagonizó un accidente automovilístico que provocó la muerte de tres personas, incluida una acompañante que viajaba con él.

Testimonios de aquel momento señalaron que manejaba a gran velocidad y que horas antes había tomado alcohol en un boliche. Aunque enfrentó un proceso judicial por homicidio, Edmundo apenas pasó un día en prisión, una situación que generó un intenso debate en la opinión pública sobre el tratamiento de las figuras mediáticas frente a la Justicia.

Lejos de alejarse de las canchas, el delantero continuó jugando a gran nivel luego del accidente, consiguiendo algunos de los mejores registros goleadores de su carrera gracias a su potencia física y técnica.

El paso de Edmundo por el fútbol

Edmundo inició su trayectoria en Vasco da Gama, club con el que brilló desde joven y donde lograría romper récords de goles. Su talento lo llevó a defender camisetas emblemáticas del fútbol brasileño como Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians y Santos, además de vivir experiencias internacionales en la Fiorentina y el Napoli en Italia y equipos de la liga japonesa como Tokyo Verdy y Urawa Red Diamonds.

En la temporada de 1997 llegó a la Fiorentina, en ese lugar compartió equipo con jugadores de gran jerarquía como Rui Costa, Luis Oliveira y Gabriel Batistuta. Sin embargo, su carácter explosivo le jugó en contra y, luego de algunos entredichos con el entrenador Alberto Malesani por la falta de minutos, decidió regresar a Brasil.

En el Vasco vivió uno de sus picos más altos: anotó 29 goles en 28 partidos del campeonato brasileño. Ese rendimiento lo llevó a ser convocado a la selección de Brasil para la Copa América de 1997, donde marcó dos goles, incluido uno en la final.

A lo largo de su carrera acumuló cifras destacables en cada club, pero también un historial de expulsiones que reflejaban su carácter particular. Con un promedio goleador importante y una trayectoria que alternaba momentos donde se podía apreciar su talento con episodios de indisciplina, Edmundo dejó una huella imborrable en el fútbol sudamericano y europeo.

