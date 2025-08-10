La pareja de David de Gea reveló el verdadero motivo de su separación tras 14 años de casados: qué pasó

Con emoción y honestidad, compartió detalles personales sobre este momento complejo y el proceso emocional que viene atravesando desde entonces.

Edurne y David de Gea fueron durante años una de las parejas más estables y queridas del ámbito mediático. Tras compartir 14 años de relación, una hija en común y un matrimonio celebrado en julio de 2023, su vínculo se percibía como firme y duradero. Pese a los persistentes rumores sobre una posible ruptura, ambos los desmentían mediante apariciones públicas y mensajes conjuntos, proyectando una imagen de unidad y felicidad.

No obstante, en una entrevista reciente, Edurne decidió hablar abiertamente y confirmar lo que muchos ya intuían: su separación del futbolista. La cantante rompió el silencio en torno al fin de su matrimonio, un tema que hasta entonces había mantenido bajo estricta reserva. Con emoción y honestidad, compartió detalles personales sobre este momento complejo y el proceso emocional que viene atravesando desde entonces.

En sus palabras, Edurne no solo dio a conocer la noticia, sino que también explicó las razones detrás de esta decisión, con el fin de evitar especulaciones. Expuso cómo tránsito esta etapa de transformación y expresó su estado emocional actual, dejando ver una actitud serena y resiliente. De este modo, ofreció una mirada íntima y transparente sobre el cierre de una de las relaciones más seguidas por el público en los últimos tiempos.

La historia de Edurne y David de Gea se consolidó como una de las más sólidas dentro del mundo del espectáculo y el deporte. Ambos afrontaron una gran exposición mediática: él como futbolista internacional y ella como una de las caras más visibles del exitoso programa televisivo Got Talent. A pesar del fuerte impacto mediático que rodeó ciertos momentos de su vida, la pareja logró mantenerse firme ante la adversidad.

Tras superar una de sus etapas más desafiantes, lejos de debilitarse, la relación dio un paso importante hacia adelante. En 2020, anunciaron que serían padres por primera vez, noticia que fue recibida con gran entusiasmo por sus seguidores. En enero de 2021 nació su hija Yanay, un acontecimiento que reafirmó el vínculo entre ambos en medio de sus ocupadas agendas.

Casi dos años más tarde, la pareja decidió formalizar su relación con una boda íntima en Menorca. En ese momento compartieron su deseo de ampliar la familia, aunque Edurne reconoció que no era el momento ideal debido a sus múltiples compromisos laborales. La cantante se encontraba involucrada en la preparación de la gala de los Premios Dial 2023 y continuaba en su rol como jurado de Got Talent España.

Edurne y David de Gea Tras compartir 14 años de relación, una hija en común y un matrimonio celebrado en julio de 2023, su vínculo se percibía como firme y duradero Getty Images

Durante ese mismo período, Edurne sorprendió al hablar con honestidad sobre su vínculo con David de Gea. En una entrevista, confesó que la relación había atravesado largas etapas de distancia, ya que él residía en Manchester debido a su carrera en el fútbol profesional. Vivían separados por más de 2.000 kilómetros y apenas compartían tiempo juntos durante unos pocos días al mes.

A pesar de esa distancia, la pareja logró mantener su conexión intacta. Edurne explicó que el secreto de su estabilidad radicaba en la comprensión mutua y la admiración recíproca. Según sus propias palabras, "entender a tu pareja y admirarte mutuamente" eran las bases sobre las que habían construido su vínculo, gestionando la distancia sin dejar que esta afectara su relación.

Edurne y David de Gea Pese a los persistentes rumores sobre una posible ruptura, ambos los desmentían mediante apariciones públicas y mensajes conjuntos, proyectando una imagen de unidad y felicidad. Getty Images

Incluso cuando se convirtieron en padres, David seguía establecido en Manchester mientras Edurne permanecía en Madrid. Esta dinámica se mantuvo por años, sin llegar a minar su relación. Finalmente, en julio de 2023 sellaron su compromiso con una boda, reafirmando así su deseo de seguir adelante como familia consolidada.

A pesar de ese momento de plenitud, Edurne reconoció que aún no era el tiempo adecuado para tener otro hijo. Aunque expresó su deseo de que Yanay no crezca sola, señaló que la ampliación de la familia deberá esperar. Actualmente atraviesa una etapa intensa y satisfactoria en lo profesional, por lo que prefiere posponer esos planes para más adelante.