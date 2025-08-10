El sorprendente anuncio de La Mona Jiménez que sacudió al mundo de la música

Sobre los escenarios, el cantante cuartetero dio tres inesperados anuncios que hizo delirar a sus fanáticos no solo de Córdoba sino también de todo el país.

Alejado durante los últimos tiempos de los escenarios, tras los problemas de salud y judiciales que había atravesado, el cordobés, La Mona Jiménez volvió al ruedo y frente a su público hizo tres importantes anuncios sobre su carrera musical.

Es que, en una noche a puro cuarteto en el Monumental Sargento Cabral, el histórico artista, referente del cuarteto, cantó ante un estadio repleto y emocionó a sus fanáticos, pero eso no fue todo, porque usó ese escenario para contar que regresará a Buenos Aires con tres grandes proyectos .

Primero, anunció que cantará en el Estadio Único de La Plata a fin de año : “El 27 o 29 de noviembre voy a despedir el año. ¿Saben dónde voy a despedir el año? Hace mucho que no voy: allá a Buenos Aires ”.

Pero esa no fue toda la noticia que tenía guardada, sino que además, también confirmó, para la próxima semana, su participación en el programa de streaming Un Poco de Ruido , muy popular entre los jóvenes y, aprovechando su viaje a Buenos Aires, también estará en Otro Día Perdido, el Late Nite Show de Mario Pergolini por El Trece.

“No sé si voy a ir” , señaló primero bromeando, aunque rápidamente se desdijo y aseguró que sí estará presente para dar más detalles de este adelanto que reveló ante su público.

Así se confirma la vuelta a los escenarios del legendario cuartetero cordobés, lo cual se había puesto en duda por los problemas de salud y judiciales que viene atravesando La Mona en los últimos meses.

Carlos La Mona Jiménez, a sus 74 años de edad, redujo al mínimo su aparición pública los últimos dos años, forzado por los escándalos, reclamos de paternidad, denuncias y problemas de salud.