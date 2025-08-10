Dos reconocidos actores argentinos fueron vistos a los besos: ¿están de novios?

La pareja fue vista en un restaurante ubicado a metros del Teatro San Martín, escenario donde cada noche el actor es protagonista de una obra desde hace semanas.

Si de amor se trata, nunca hay nada predecible y menos en el mundo de la farándula argentina . Es que, en los últimos días dos reconocidos actores fueron vistos a los besos en un bar en el centro porteño. ¿Nació el amor?

Se trata de Joaquín Furriel y Julieta Cardinali , dos destacados personajes del cine, teatro y televisión argentina que suele tener un bajo perfil bajo en cuanto a sus vidas privadas, pero que no suelen ocultarse .

Esta vez, según dio detalles la periodista Débora D’Amato, la pareja fue hace apenas unos días durante la noche porteña, en el restaurante Edelweiss, a pasos del Teatro San Martín, lugar donde cada noche es protagonista de una obra desde hace semanas.

Según relató la comunicadora, los famosos no se escondieron ni trataron de disimular el momento que estaban viviendo, sino que por el contrario se los vieron disfrutando del momento sin importar las miradas ajenas.

“No tengo la confirmación de que sean novios, pero sí de que hubo besos apasionados” , aseguró la periodista, dejando en evidencia la conexión especial entre Furriel y Cardinali.

El actor es padre de Eloísa, producto de su relación con la también actriz, Paola Krum. Por su parte, Julieta Cardinali tiene una sola hija llamada Charo, fruto de su relación con el músico, Andrés Calamaro.

Joaquín Furriel fue vinculado con Pampita: qué dijo la conductora

La conductora y modelo Carolina "Pampita" Ardohain reveló todos los detalles sobre su vida amorosa luego de lo que fue su nueva separación mediática de Martín Pepa, por lo que decidió hacer referencia a los rumores que la acercaban de forma amorosa al actor Joaquín Furriel.

Respecto a dicho rumores, la modelo fue contundente: “No sé si está de novio, si vive en Argentina, o si se quiere matar por lo que se inventó. Lo dijo Tauro en televisión, y cuando lo hizo fui al Instagram, busqué el mensaje y no me había escrito nada. No lo tengo en el radar”.

“Creo que me tengo que dar mi tiempo para estar preparada para eso. No es ahora, todavía. Todo va a llegar. No es algo que estoy buscando. Llega solo”, aseguró y así volvió a enfatizar en que se encuentra feliz con su soltería y que volverá a apostar al amor recién cuando le llegue de forma repentina.