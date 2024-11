El exfutbolista que jugó en River y terminó trabajando en una cabina de peaje

Tuvo un breve paso por el club de Núñez, pero no pudo afianzarse en Primera y, después de intentarlo en otros equipos, decidió colgar los botines y dedicarse a otra profesión.

Ese día, el entrenador Héctor "Bambino" Veira lo sentó por primera vez en el banco de suplentes. "Calenté como 20 minutos y nos metió al final. No recuerdo qué me dijo; sí que fui a la izquierda y que toqué una pelota, de eso estoy seguro. Recibí un rechazo de la defensa, se la pasé al Tolo (Américo Gallego), después la perdimos, vino el ataque de Platense y el tercer gol de (Miguel Ángel) Gambier. Eso fue todo", relató Medri a Cadena 3.

Poco después de ese partido, Veira dejó de ser el entrenador de River y lo reemplazó Carlos Timoteo Griguol, que ya no tuvo en cuenta al santafesino. "Antes de viajar a la pretemporada en Villa Giardino, Timoteo nos juntó a los pibes de primer contrato y nos dijo que éramos 44 profesionales, que no íbamos a poder jugar ni en Reserva. Nos aconsejó que fuéramos a préstamo a otros clubes. Bien Griguol, nos habló claro antes de ir a la pretemporada y nos llevó igual", recordó.

Medri se fue a préstamo a Talleres de Córdoba, pero tampoco se consolidó allí. Al regresar a River, quedó libre y buscó su lugar en distintos clubes del Ascenso, sin mayor éxito, hasta que decidió decir basta y colgar los botines. Regresó a Santa Fe, donde se dedicó a trabajar en una cabina de Peaje en Venado Tuerto. También hizo el curso de entrenador y dirigió distintas divisiones infantiles del club Sportivo Sarmiento de Maggiolo, su pueblo.

Ariel Medri exfutbolista Instagram @arielmedri

Quién es Ariel Raúl Medri, ex River

Ariel Raúl Medri nació el 13 de mayo de 1966 en Maggiolo, provincia de Santa Fe. Mientras estudiaba, comenzó a jugar al fútbol en Sportman Carmelense, hasta que en julio de 1982 hizo una prueba en las inferiores de River. Tenía 16 años. "Nos tomaron a la primera prueba, pero nos dijeron que volviéramos en diciembre. Volví, pero no anduve bien. No quedé, pero me dijeron que insistiera, que las puertas las tenía abiertas", contó.

Medri regresó a su pueblo, terminó el quinto año del secundario y siguió jugando en Sportsman. "Después me trajeron a probarme a Vélez y me incorporé en febrero del '84. Quedé todo ese año en el club hasta que en julio del '85 me venden al Sporting de Laboulaye, Córdoba, para jugar un pre regional. Estuve seis meses, pero con el pase en mi poder volví a probarme en River", señaló.

Finalmente lo consiguió: lo ficharon en la cuarta división y luego llegó a la Reserva. Allí se destacó al convertir un gol contra Boca, lo que incluso le valió que la revista El Gráfico lo fuera a buscar para contar su historia. Después de eso, llegó el debut en Primera, los dos minutos que jugó ante Platense, la salida del club de Núñez y el fin de su carrera como futbolista profesional.