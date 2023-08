El enojo de Fernando Alonso con la serie de Fórmula 1 de Netflix: "Me ponen entre los malos porque soy español y latino"

Durante una entrevista con la BBC, Alonso remarcó que "la gente en general, la prensa o lo que sea, me ponen en el lado de los malos. Como si estuviese haciendo algo mal (...) A mí me da igual. Lo más importante es que la gente sigue queriéndote y siga interesada en cuántos años te quedan de contrato, porque puede que les interese que conduzcas en el futuro. Lo que pase fuera, es solo parte de este circo".

El español no dio vueltas a la hora de responder si esa asignación en la serie se debe a que no es británico: "Siempre ha sido así, igual es porque soy español y latino. No tuve mucho apoyo, o no tenemos tanta prensa detrás que pueda llevárselo todo. Somos solo un pequeño país en el sur de Europa y tragamos todas las críticas".

