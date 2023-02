El duro mensaje del DT de Aston Villa contra el Dibu Martínez por ir a cabecear en el último minuto

https://twitter.com/doblenueveok/status/1626952524455374849 La mala suerte del Dibu Martínez en el tercer gol del Arsenal pic.twitter.com/91ee4QC80h — Doble Nueve (@doblenueveok) February 18, 2023

Sin embargo, la jugada no salió como lo esperaba: el tiro fue al centro del área, lejos de donde estaba al guardameta y el brasileño Gabriel Martinelli aprovechó la contra para sellar el 4 a 2.

https://twitter.com/estendenciavzl/status/1627070816696561667 "Dibu Martínez" es tendencia porque le hicieron 4 goles el día de hoy pic.twitter.com/I5528CFu2r — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) February 18, 2023

Bajo ese contexto y durante la conferencia de prensa, el director técnico del conjunto local apuntó contra su arquero y dejó en claro que no estuvo de acuerdo con dicha decisión.

Emery, muy duro con el Dibu Martínez

Si bien el encuentro ya estaba perdido, Emery aprovechó la ocasión para demostrar su furia contra Martínez dentro del campo. “Nunca le dije a mi arquero que suba a tratar de hacer un gol en el minuto 92. Una de cada 100 de estas jugadas termina en gol, es más probable que te lo hagan de contra”, remarcó el técnico español.

“Para mí, eso no es inteligente, eso no es ser consciente de cómo queremos jugar y cómo queremos competir. Podemos perder, pero no así”, añadió el entrenador español.

No es la primera vez que Emery habla del comportamiento de Dibu. Las celebraciones del portero por su triunfo en el Mundial de Qatar provocaron una contundente respuesta del técnico del Aston Villa el pasado mes de diciembre. “Hablaré con él sobre algunas celebraciones. Yo respeto que está con su selección. Cuando esté con nosotros, bajo nuestra responsabilidad, podremos hablar con él”, había declarado públicamente.