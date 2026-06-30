Nueva baja en el Gobierno: renunció Fernando Brom a la subsecretaría de Ambiente La desvinculación del funcionario quedó confirmada este martes en el Boletín Oficial. Permaneció poco más de un año en el cargo y durante su gestión había cuestionado y admitido errores de la administración nacional en el manejo sobre los incendios forestales en Chubut. Por Agregar C5N en









Brom había presentado su renuncia el viernes.

El Gobierno hizo oficial la renuncia de Fernando Brom a la subsecretaría de Ambiente de la Nación. La misma quedó formalizada en la resolución 65/2026 publicada en el Boletín Oficial Permaneció poco más de un año en el cargo y durante su gestión había cuestionado y admitido errores de la administración nacional en el manejo sobre los incendios forestales en Chubut.

Su renuncia se concretó en la misma jornada donde también quedó oficializada la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, quien es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

De esta manera, la administración libertaria atraviesa jornadas intensas con una gran reestructuración política en diversas áreas. Diego Santilli fue designado como el reemplazante de Adorni y absorbe las funciones del ministerio del Interior que ya ejercía.

Fernando Brom había desembarcado en la Subsecretaría de Ambiente el 13 de febrero de 2025 y su nombramiento llamó la atención en su momento porque no provenía del ámbito ambiental sino del sector privado y de la gestión administrativa.

Renunció el director del Servicio Meteorológico Nacional A seis meses de ser nombrado nuevamente en el SMN, Antonio Mauad, el titular del organismo, presentó su dimisión, la cual quedará formalizada el miércoles cuando se anuncie a su reemplazante, en medio de recortes y una reestructuración del organismo.

En este marco, el Centro Argentino de Meteorólogos, emitió un comunicado donde pidió al Poder Ejecutivo cubrir la vacante con rapidez y “garantice la continuidad institucional del organismo y el fortalecimiento de los servicios meteorológicos que brinda a toda la sociedad”. Antonio José Mauad. A la vez, advierte que el organismo “ha atravesado reiterados cambios e incertidumbres en su conducción. Designaciones, renuncias y reestructuraciones sucesivas han generado un escenario de inestabilidad institucional que resulta incompatible con las responsabilidades estratégicas que el organismo tiene para el país”.