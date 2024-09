El día que un futbolista desafió a Messi y le dijo que él le robó el Balón de Oro: "Fui mejor que él"

Lionel Messi fue la figura máxima en la coronación Argentina del Mundial Sub 20 disputado durante el año 2005. Tanto es así que además de obtener el título colectivo, también se llevó la máxima distinción individual, el balón de oro. En esa final ganada ante Nigeria, hubo un futbolista que le reclamó este premio: "Me robaste el de Oro. Yo me lo merecía, fui mejor que tú".

Finalmente, la historia tuvo un reencuentro en el Mundial de Rusia 2018, en donde se aclaró aquella situación, de la que ambos no se olvidaban. "Me dijo: 'Hola, Chico de Oro. Todavía tengo la foto juntos en la coronación'. Sonreí y le dije: ‘Durante ese período hasta ahora, me has convencido de que realmente te lo merecías. Eres el mejor del mundo, Leo", cerró el nigeriano.

Obi Mikel.jpg John Obi Mikel, el histórico volante nigeriano que fue un referente del Chelsea. Google.

Quién es Obi Mikel, el exfutbolista que desafió a Messi por el Balón de Oro

John Obi Mikel fue un histórico volante que vistió la camiseta del Chelsea, en la Premier League de Inglaterra, durante 11 años. Desde su llegada en 2006 hasta su salida en 2017, el nigeriano obtuvo entre sus títulos más destacados la Champions 2012 y la Europa League 2013.

Obi Mikel se convirtió rápidamente en un referente del mediocampo y del equipo, siendo destacado en un equipo repleto de estrellas en donde compartió equipo con Didier Drogba, Frank Lampard, Peter Cech, entre otros. Además, con los "Blues" ganó 2 Premier League, 4 FA Cup, 2 Copa de La Liga y 1 Community Shield.

El reconocido mediocampista además jugó en equipos como Plateau United (Nigeria), FC. Lyn Oslo (Noruega), Tianjin Teda (China), Middlesbrough (Inglaterra), Trabzonspor (Turquía), Stoke City (Inglaterra) y Al Kuwait (Kuwait). Con su selección, se coronó campeón en la Copa de África en 2013 y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.