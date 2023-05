El detalle que une a Messi con Germán Cano, el goleador argentino de Fluminense

Germán Cano reveló el particular detalle que lo une a Lionel Messi.

Germán Cano, el goleador argentino de Fluminense que brilló ante River , reveló un particular detalle que lo une a Lionel Messi. El delantero de 35 años se naturalizó colombiano, pero nunca dejó de seguir a la Selección y el capitán es su ídolo. Por eso tiene planeado bautizar a su hija con un nombre muy especial.

"Todavía no elegimos el nombre, estamos buscando. Pedimos sugerencias para elegir el nombre. No sabemos cuál. A mí me gusta Lionela, porque surgió en Qatar. Ahí nos enteramos de que Rocío estaba embarazada", contó Cano durante una entrevista con ESPN Brasil, que ya le planteó la propuesta a su pareja.

"Cuando Argentina salió campeón del mundo, se lo dije: 'Lio' de Lionel y 'Nela' por Antonela, la mujer de Messi. Creo que lo aceptaría. Le voy a entregar un regalo con el nombre", explicó. El goleador también recibió sugerencias por parte de los hinchas de Fluminense.

"Piden mucho por Luminense, Libertadora, Luisa, Laura, Lara, Luana... Yo quiero Luminense, pero ella no creo. Eso es un problema. Tratamos de elegir un nombre que nos guste a ambos", concluyó.