El Chapa Retegui defendió a su hijo Mateo con una insólita frase contra los jugadores de la Selección argentina

Retegui padre reveló que el hoy delantero de Genoa “ama a la Selección italiana” y que “el quiebre fue cuando lo llamó una gloria como Roberto Mancini”: “Él priorizó jugar para Italia. Está haciendo un gran año. Hoy estar en la Euro es una meta cumplida”.

“Tenemos que tener los pies sobre la tierra y pensar en el partido del jueves ante España”, agregó en diálogo con DSports el campeón olímpico con la Selección argentina masculina de hockey en Río 2016 y medallista de plata con la femenina en Londres 2012 y Tokio 2020.

Las declaraciones de Mateo Retegui tras su debut en la Eurocopa 2024

El defensor del título, Italia, debutó en la Eurocopa con una victoria por 2 a 1 sobre Albania y es el líder del difícil grupo B, junto a España, su próximo rival.

Con goles de Alessandro Bastoni y Nicolo Barella, el campeón reinante dio vuelta un partido que resultó complicado. Además, hizo su debut en el torneo continental el argentino Mateo Retegui con la camiseta italiana.

retegui El argentino Retegui entró a los 37' del ST e hizo su estreno en la Eurocopa.

Tras obtener los tres puntos, el argentino nacionalizado italiano se mostró feliz por sus primeros minutos en el torneo y aseguró que siente italiano. “Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Cuando Roberto (Mancini) me llamó, no lo pensé. Inmediatamente le dije que sí”, reconoció.

“Cuando me lo dijeron y vi la lista, supe que tomaría el primer avión”, declaró Retegui una entrevista con La Gazzetta dello Sport. Hasta antes de su participación en la Eurocopa, el delantero solo había participado en amistosos, Eliminatorias y Nations League con la Azzurra.