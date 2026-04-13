El australiano Gout Gout batió el récord de Usain Bolt en los 200 metros llanos El joven velocista de 18 años estableció un registro de 19.67 segundos durante el campeonato de su país, cifra que lo posiciona como la máxima promesa del atletismo de cara a los Juegos Olímpicos de 2032. Por + Seguir en







A Gout Gout ya lo apodan "el hijo de Bolt".

El atleta australiano Gout Gout batió este domingo el récord juvenil de los 200 metros llanos con un tiempo de 19.67 segundos en el marco del campeonato nacional de atletismo. Esta marca supera el registro de 19.99 segundos que la leyenda jamaiquina Usain Bolt poseía a la misma edad.

El deportista consolidó un crecimiento meteórico al quebrar su propio récord nacional previo de 20.02 segundos, obtenido en Ostrava durante 2025. Debido a su potencia física y estilo en la pista, la prensa deportiva internacional ya apoda al joven como "el hijo de Bolt".

Tras la competencia, el velocista manifestó su confianza respecto al futuro de su carrera profesional. "Me quita un enorme peso de encima saber que logré este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos", aseguró Gout.

El joven nació en 2007 en Ipswich, Queensland, en el seno de una familia de inmigrantes de Sudán del Sur. Es el tercero de siete hermanos y encontró en el atletismo una disciplina que transformó su proyección de vida y su camino deportivo.

Su potencial en las pistas atrajo el interés de los patrocinadores globales de manera temprana. Gout ya firmó un contrato millonario con la firma Adidas por una suma superior a los u$s6.000.000, con vigencia hasta el año 2032.