13 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El australiano Gout Gout batió el récord de Usain Bolt en los 200 metros llanos

El joven velocista de 18 años estableció un registro de 19.67 segundos durante el campeonato de su país, cifra que lo posiciona como la máxima promesa del atletismo de cara a los Juegos Olímpicos de 2032.

Por
A Gout Gout ya lo apodan el hijo de Bolt.

A Gout Gout ya lo apodan "el hijo de Bolt".

El atleta australiano Gout Gout batió este domingo el récord juvenil de los 200 metros llanos con un tiempo de 19.67 segundos en el marco del campeonato nacional de atletismo. Esta marca supera el registro de 19.99 segundos que la leyenda jamaiquina Usain Bolt poseía a la misma edad.

Apostó por la formación académica y eligió desarrollar una profesión totalmente distinta.
Te puede interesar:

El futbolista que pasó de la cancha al estudio: la historia del campeón del mundo que se retiró para dedicarse a la abogacía

El deportista consolidó un crecimiento meteórico al quebrar su propio récord nacional previo de 20.02 segundos, obtenido en Ostrava durante 2025. Debido a su potencia física y estilo en la pista, la prensa deportiva internacional ya apoda al joven como "el hijo de Bolt".

Tras la competencia, el velocista manifestó su confianza respecto al futuro de su carrera profesional. "Me quita un enorme peso de encima saber que logré este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos", aseguró Gout.

El joven nació en 2007 en Ipswich, Queensland, en el seno de una familia de inmigrantes de Sudán del Sur. Es el tercero de siete hermanos y encontró en el atletismo una disciplina que transformó su proyección de vida y su camino deportivo.

Su potencial en las pistas atrajo el interés de los patrocinadores globales de manera temprana. Gout ya firmó un contrato millonario con la firma Adidas por una suma superior a los u$s6.000.000, con vigencia hasta el año 2032.

El calendario del atleta tiene como objetivo principal los Juegos Olímpicos de Brisbane en su país natal. Los expertos en atletismo prevén que el corredor llegará a esa cita olímpica como la gran figura de la velocidad mundial.

Noticias relacionadas

El micro de Berekum Chelsea fu atacado y murió el jugador DominicFrimpong.

Tragedia en el fútbol: asesinaron a un jugador durante un robo al micro del plantel

“Es Boca, tampoco es el Milan”, lanzó Toto Núñez sobre el duelopor la Copa Libertadores frente a Boca

La provocadora frase de un jugador de Barcelona en la previa del partido contra Boca: "Tampoco es..."

CutiRomero sufrió una lesión en el ligamento colateral y tendrá entre 6 y 8 semanasde recuperación.

El Cuti Romero sufrió una lesión en el ligamento colateral y podría tener hasta dos meses de recuperación

Murió el periodista deportivo Julio Ricardo a los 87 años

Murió el periodista deportivo Julio Ricardo a los 87 años

En primera instancia, el árbrito aseguró que era todo pelota, pero terminó cobrando penal a instancia del VAR
play

Dieron a conocer el audio del VAR sobre el polémico penal para Boca ante Independiente: qué cobró Merlos

De la élite del fútbol a vivir en la calle.

Una historia de supervivencia y superación: se hizo millonario gracias al fútbol, pero terminó en la calle por su adicción a las drogas

Rating Cero

Según él, el personaje lo dejó encasillado y redujo sus oportunidades de participar en grandes producciones de Hollywood.

Qué fue de la vida del actor que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo

El hijo adoptado por el conductor y la locutora Marta Moreno se encuentra internado por una grave enfermedad mental.

El difícil momento del hijo de Silvio Soldán: "Silvito tiene un cuadro de salud irreversible"

La película estreno de HBO Max.
play

Esta es la película de terror que acaba de llegar a HBO Max y fue furor en más de 20 países

El futbolista profundizó sobre cómo impactaron esas acusaciones tanto en lo personal como en el día a día dentro de Boca.

Un famoso futbolista reveló cómo le afectaron los rumores sobre su nueva novia de cara al plantel

Luis Brandoni tiene 85 años.

Preocupación por la salud de Luis Brandoni: se cayó en su casa y está internado

Además de Coty Romero, este lunes ingresará Furia a La Cárcel de los Gemelos Dúo

Coty Romero protagonizó una violenta pelea con una participante en un reality de España

últimas noticias

La firma acumula 33 cheques rechazados por un valor de $44.978.000.

El fabricante de Reebok, Kappa y Kevingston entró en concurso preventivo

Hace 5 minutos
Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Hace 6 minutos
La localidad balnearia es perteneciente al partido de Mar Chiquita.

Turismo por Buenos Aires: el pueblo donde se pueden encontrar las mejores empanadas de la región

Hace 10 minutos
Apostó por la formación académica y eligió desarrollar una profesión totalmente distinta.

El futbolista que pasó de la cancha al estudio: la historia del campeón del mundo que se retiró para dedicarse a la abogacía

Hace 11 minutos
La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Nueva VTV: cuándo debes hacer el trámite por primera vez si tenés un 0 kilómetro de 2026

Hace 12 minutos