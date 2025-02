El apoderado de Foster Gillett explicó los casos de Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Estudiantes

Según explicó, "Foster se manda todo el dinero del fútbol a Inglaterra. Eso le está llevando más tiempo de lo normal, por eso está demorando. Ni bien se destraben los fondos que tiene, va a seguir invirtiendo en la industria", adelantó en una entrevista con Beo Sport.

Tofoni añadió que el empresario mantiene el contacto diario con Estudiantes de La Plata y su presidente, Juan Sebastián Verón. "Estudiantes demoró la Asamblea. Al no haber Asamblea, Foster tenía cero obligación de invertir en Estudiantes; sin embargo, le dio activos por u$s20 millones. Fue un gesto de buena voluntad, para poder entrar en el mercado y decir 'vamos en serio'", remarcó.

Veron foster gillett Tofoni aseguró que Gillett sigue en contacto con Verón y Estudiantes.

También habló sobre los pases fallidos de Valentín Gómez y Rodrigo Villagra, que se cayeron luego de que el dinero no se acreditara en tiempo y forma. En el primer caso, Gillett había prometido pagar u$s8.5 millones para rescindir el contrato con Vélez y que el juvenil siga su carrera en el Udinese.

"Foster presentó para esa operación, vamos a poner u$s10 millones y avales por u$s50 millones que finalmente Vélez no los aceptó. Está en todo su derecho de no aceptarlo, porque en definitiva eran avales, garantías bancarias, certificación de fondos, y Vélez prefirió la transferencia", señaló el apoderado.

"Como la transferencia no llegó ni en tiempo ni en forma, Vélez prefirió no hacer la venta, por lo cual tampoco Foster está debiendo a Vélez, porque Vélez no aceptó las garantías que le ofreció. Ellos querían el cash, está perfecto. Necesitaban los fondos ahora, no aceptaron la garantía, por lo cual se deshizo la operación en el momento", detalló.

Respecto a Villagra, el pase se iba a comprar por u$s11.7 millones que nunca llegaron a River. "No se cometió ningún tipo de desprolijidad. La gente que tiene Foster en Argentina trató el asunto, hablaron con el representante, se mandaron alguna que otra idea, pero no se firmó. Nunca hubo un acuerdo firmado", sostuvo.

Tofoni adelantó que Gillett tiene planeado hacer más inversiones en Argentina. "Sin aprobación de las Sociedades Anónimas, ya invirtió u$s20 millones. Él viene de verdad. Es una situación incómoda, especuló con que los fondos de Inglaterra iban a ser acreditados. Eso produjo una demora, pero de ninguna manera un daño", concluyó.