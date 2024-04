Eduardo Domínguez se quejó por la programación de Estudiantes – Boca: la dura respuesta de Toviggino

“Nos preguntan, pero cuando del otro lado está Boca o River...Ya nos dejaron en claro que no podemos hablar de los arbitrajes, no podemos hacer pedidos, no podemos hacer nada”, no ocultó su enojo el técnico, quien estaba acompañado del delantero, Edwuin Cetré.

Sin embargo, dejó en claro que “obviamente, queremos lo mejor para el espectáculo”: “Si es el martes iremos el martes, si era el lunes, iríamos el lunes. Si miércoles, iremos el miércoles. Nosotros vamos a estar a la altura porque vamos a estar preparados”.

“Estamos en una semifinal del fútbol argentino con un gran rival que está creciendo. Nosotros vamos a estar a la altura porque vamos a estar preparados”, prometió.

"YA NOS DEJARON EN CLARO QUE NO PODEMOS HABLAR DEL ARBITRAJE, NO PODEMOS HACER PEDIDOS, NO SE PUEDE HACER NADA..." Eduardo Domínguez habló sobre el día elegido para la semifinal entre Estudiantes y Boca por la semi de la #CopaDeLaLiga.



#SportsCenter | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/OKIg2rszhM — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2024

La dura respuesta de Pablo Toviggino a Eduardo Domínguez por el partido de Estudiantes – Boca

Tras la conferencia de prensa, post derrota ante Gremio por la Copa Libertadores ante Gremio de Eduardo Domínguez, en total enojo por la fecha elegida para jugar la semifinal de la Copa de la Liga en Córdoba, el tesorero de AFA, Pablo Toviggino cuestionó duramente su opinión.

A través de las redes sociales, el dirigente de la entidad máxima del fútbol argentino, no se quedó callado apuntó: “Puedes hablar todo lo que quieras de los arbitrajes, lo haces, lo hacen y lo seguirán haciendo!! ¿Pero pedir?, ¿Qué quieres pedir? Esa parte no entendí!!”.

“Si estás llorando de ante mano, te condicionas solo!! Pensa en tu equipo, que de la designación y organización se ocupa la LPF”, arremetió.

Semifinal entre Boca y Estudiantes por la Copa de la Liga: cómo sacar las entradas

En un principio el encuentro iba a disputarse el fin de semana, sin embargo, el viaje de Boca a Brasil por un compromiso de Copa Sudamericana hizo que, con acuerdo de ambas partes, la semifinal pase para el martes 30 de abril.

De esta manera, el partido entre Estudiantes y el Xeneize se disputará desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Si bien aún no hay confirmación de cuándo se pondrán a la venta y cuánto costarán, se venderán por Deportick, la misma web donde se vendieron los tickets para los cuartos de final.