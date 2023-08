Dos pinceladas y a otra final: cómo Messi superó todo lo que tuvo en contra ante Cincinnati

Esta noche no era fácil mantener la racha para Messi. Porque enfrente estaba el mejor de todos, el líder de la Conferencia Este con 33 puntos más que su nuevo rival. Y, encima, en su casa, donde llevaba 11 triunfos y un empate en los últimos 12 juegos. El puntero demostró sus credenciales y fue mejor durante gran parte del partido. Con solidez, sin brillar, pero mereció mejor suerte.

Claro, enfrente estaba Messi, que venció todo en otra noche especial. Al cansancio por la seguidilla de partidos -ocho en 32 días sin haber hecho pretemporada-, al calor y la humedad que generaron un ambiente pesado en Ohio, a la telaraña defensiva que dispuso el rival y al 0-2 durante los primeros 52 minutos. No estuvo solo, claro. Campana le puso la cabeza a dos centrazos, Josef Martínez puso el 3-2 y Callander aguantó el resultado en momentos decisivos y luego fue héroe, otra vez, en los penales, en otra noche para la historia de este joven equipo.

Messi

"No habían ganado en 11 encuentros antes de su llegada y ahora no han perdido ninguno. Eso lo genera él”, declaró Pat Noonan, el DT Cincinnati, quien no se puso colorado para tomar recaudos y disponer un sistema -y una estrategia- que le funcionó a la perfección, durante largos minutos, para desnudar las limitaciones de un Inter de Miami que no tuvo la frescura de otros partidos.

El equipo se paró con 5-3-2 que a veces fue 3-5-2, con un doble cinco formado por el nigeriano Nwobodo y el colombiano Moreno, quien fue el encargado de estar más cerca de Messi para que no recibiera tan solo como en juegos anteriores. El DT, además, dispuso que Luciano Acosta, el 10 argentino que es una de las figuras de la MLS, tapara a Busquets, el otro generador de juego del Inter. Cincinnati, con esa disposición, buena disciplina y orden, logró su cometido. Sin ponerse rojo por esperar al rival, pese a ser un duelo entre el mejor y el peor de la competencia. Sabiendo que con Messi y sus aliados, el equipo mejoró, lo esperó y jugó a la contra, al espacio, sin presionar, esperando el error.

Martino determinó algunos cambios por la seguidilla de partidos -de entrada no jugaron Cremaschi, Taylor ni Josef Martínez- y eligió un esquema que fue espejo del adversario, también con tres centrales, haciendo debutar al argentino Toto Aviles, por derecha. En los primeros 15 minutos, la visita controló el juego y cuando Messi pudo activarse, generó algunas ventajas que no llegaron a concretarse en chances claras de gol.

Cincinnati esperó agazapado hasta que metió una piña al mentón. Con suerte, claro, más allá de la calidad y repentización de Acosta. Un par de rebotes ayudaron a que el argentino definiera al lado del palo de Callender para el 1-0 a los 18 minutos. Decimotercer gol del ex Boca, el dueño del equipo y otro desafío para Inter, que sólo una vez antes había comenzado perdiendo el partido (ante Dallas, terminó 4-4).

Messi Inter Miami - Festejo Gol Redes Oficiales Inter Miami

Inmediatamente, Messi se enojó, metió un gran pase para el paraguayo Gómez pero el tiro lo sacó el arquero en el primer palo. En la siguiente, con el Inter adelantado, el 9 local metió un golazo de contra, pero estaba adelantado y todo siguió igual. Cincinnati se convenció más de su plan y achicó hacia atrás. Inter, con el 65% de posesión pero con Busquets y Messi tapados, no tenía movilidad y las variantes, como poner al brasileño Mota de cinco no funcionaron. Del otro lado, Acosta se movía con soltura y calidad… El mundo quería ver al 10 rosa y estaba viendo al 10 azul. El otro argentino distinto…

Lento, previsible y sin gambeta, se imponían los cambios para el segundo tiempo, pero Martino los demoró y el ritmo siguió igual, con Inter lento, previsibles, con problemas en la salida, dejando espacios y sufriendo en cada arranque del rival. El 2-0 llegó así, a los 52 minutos, en una contra letal que arrancó Vázquez, siguió en el colombiano Santiago Arias y terminó el mismo Vázquez con un tiro fuerte, esquinado, para decretar una ventaja mayor.

Ahí fue cuando el Tata metió mano en el equipo, primero con Farias, Ruiz y Taylor, luego con Josef Martínez. Messi le metió una bola bárbara a Farias, le cometieron falta y Leo metió un centro en la cabeza de Campana, que ejecutó desde la puerta del área chica para el 1-2. Inter ganó en confianza y fue, pero dejó espacios y Callander lo salvó dos veces, la segunda a falta de tres minutos, ante un tiro de Arias. Y en la último -o casi- Messi frotó la lámpara y le metió otro centro a la cabeza al 9 ecuatoriano, que cabeceó muy bien y empató en la agonía del juego.

Messi Redes sociales

Ni en los partidos que poco aparece podés dejarlo solo. Y menos pensar que nada puede pasar. Cansado y todo, con un rival impotente, el crack frotó la lámpara y el partido se fue al suplementario. Cincinnati sintió el golpe y ya sin Acosta, reemplazado, no tuvo frescura hacia adelante. Miami lo vio groggy y lo fue a noquear. Y lo logró, cuando una mala salida de un central le regaló la bola a Jordi Alba, la pelota derivó en Cremaschi por el centro, Messi arrastró dos marcas, Josef Martínez tiró en diagonal y terminó anotando el 3-2.

Cincinnati lo fue a buscar, con vergüenza y lo que le quedaba, merodeó el área y aprovechó el cansancio visitante y lo cerca que se refugió en el área. El local logró el 3-3 cuando Kubo agarró un rebote en la puerta del área y sacó un remate que, al fin, pudo con Callender, a los 113 minutos, decretando los penales y la justicia en el partido.

Inter volvió a patear muy bien los penales, como en las otras dos tandas de penales anteriores. Arrancó Messi, dando cátedra como siempre, y el resto siguió su estela, como viene pasando en esta nueva revolución en USA. Incluido Callander. Leo lo hizo. Otra vez. Y ya no le sorprende a nadie. Larga vida al Rey del fútbol.