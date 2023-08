Dos número 1, cara a cara: Messi y Djokovic se encontraron en Nueva York

El empresario cubano estadounidense Jorge Mas Canosa , uno de los propietarios de la franquicia Inter Miami, publicó una foto del encuentro en las redes sociales que tituló "¡Qué noche!" y escribió dos emojis de una cabra, en referencia a la palabra “GOAT”, por las siglas de iniciales en inglés de la frase “ Greatest Of All Time” (el mejor de todos los tiempos).

El tuit del empresario rodeado por los ídolos del fútbol y el tenis mundial.png

En la imagen se ve al hombre de negocios junto a los ídolos del fútbol y el tenis mundial, los tres muy sonrientes.

Tuit de un usuario de Twitter sobre el encuentro de los deportistas Redes Sociales

Entre los comentarios de los usuarios de la red social uno destacó: "Lo que amo a estos dos hombres es inimaginable. Ahora no me queda mas que esperar que ambos ganen la US Open en sus respectivas disciplinas".

La carrera de los ídolos del fútbol y tenis mundial

Messi, de 36 años, campeón mundial y siete veces ganador del Balón de Oro, llegó a la Gran Manzana para disputar este sábado con Inter Miami el partido con Red Bull Nueva York, por la Major League Soccer.

A su vez, Djokovic, de la misma edad, disputará desde el lunes el US Open, último "major" de la temporada, como segundo favorito detrás del español Carlos Alcaraz.