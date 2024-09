Dirigentes, jugadores y glorias del club animaron la cena solidaria de la Fundación River

fundacion river La directora ejecutiva de la Fundación, Lucía de la Vega.

Durante la noche del martes, en el evento denominado 11 con vos que organizó el área presidida por Clara D'Onofrio, hubo 900 personas distribuidos en 100 mesas. Allí convivieron empresarios, políticos y referentes del espectáculo que decidieron donar dinero para que se lleven adelante diferentes tareas sociales desde la institución de Núñez. Entre los asistentes se destacaron los ocho integrantes del equipo de Marcelo Gallardo: Armani, Matías Kranevitter, Gonzalo "Pity" Martínez, Franco Mastantuono, Milton Casco, Nacho Fernández, Manu Lanzini y Ramiro Funes Mori.

Jugadores de River De izq. a der.: Lanzini, Casco, Martínez, Funes Mori, Nacho Fernández, Armani, Mastantuono y Kranevitter. Mariano Fuchila

En los 11 años de trabajo, desde la Fundación se desarrollaron nueve programas educativos, deportivos y sociales que beneficiaron a 109.114 personas y se recorrieron más de 297.035 kilómetros por Argentina, en busca de brindar colaboración con la parte más carenciada de la sociedad. "Trabajamos por las niñas y los niños en contexto de vulnerabilidad social. A través del fútbol, que es una herramienta educativa de valores. Toda esta tarea lo hacemos por la integración social, buscamos un país más integrado", explicó De la Vega.

Una parte muy importante de la Fundación es la tarea de las glorias del club. Uno de ellos es el Pato Fillol, que destacó la función del organismo: "Es un honor porque soy riverplatense. Me pone muy contento ser parte y saber lo que se hace. Tiene muchos programas, he ido a dar charlas a sectores muy humildes. ¡River va a esos lugares, es una Fundación muy federal! Hoy fui a una empresa y me regalaron una caja de libros para que los repartamos. Hacemos cosas que le hacen bien a los chicos y a los clubes. La función social es muy importante".

fundacion river Beto Alonso y Ubaldo Pato Fillol con Clara D'Onofrio.

En la misma línea, Beto Alonso le explicó a este medio la relevancia de que un club de semejante envergadura ponga el foco en la ayuda social: "Todo lo que sea solidario, bienvenido. Comenzamos hace 11 años y es todo muy lindo para los chicos y la gente carenciada. Lo que hace River me llena de orgullo, no es solo fútbol, esto es parte del club. Soy un agradecido de haber nacido en este bendito club, me voy a ir dándole las gracias".

Cómo colaborar con la Fundación River

Todo lo recaudado permitirá a la Fundación River continuar con su tarea en 2025. La meta es "llevar a cada rincón del país sus programas educativos, deportivos y sociales para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, fomentando valores con el deporte, y más precisamente con el fútbol como bandera".