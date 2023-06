Detuvieron en China al fan que abrazó a Lionel Messi en el encuentro contra Australia

" La oficina de seguridad pública del distrito de Chaoyang lo situó en detención administrativa según la ley ", explicaron las autoridades chinas en un comunicado, el joven detenido de 18 años fue identificado como "Di" de apellido no podrá entrar a un estadio en los próximos 12 meses.

Fanático chino Messi 15-6-23 (1).png

Además, añadieron que "tras lo sucedido, Di explicó sus arrepentimientos y aceptó el castigo pronunciado por la seguridad pública".

Durante el día de ayer, "Di" explicó mediante un video cómo hizo para ingresar a la cancha y pidió disculpas públicamente: "Me disculpo por mi comportamiento de entrar corriendo al estadio, pero soy fanático de Messi".

Hincha Messi Argentina Australia Twitter (@SC_ESPN)

Habló el fan que corrió hacia Messi en el partido contra Australia: "Quiero una foto y un autógrafo con él"

La cuenta @WeAreMessi en Twitter compartió un video en el que se lo observa al simpatizante, cuya identidad no trascendió, en el que habló después de haber protagonizado uno de los momentos más virales del encuentro que disputó el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El fan, que fue captado por miles de cámaras por haberse acercado al flamante futbolista de Inter de Miami, expuso que le gustaría contar con una firma del capitán: "Abracé a Messi pero no tuve la oportunidad de conseguir un autógrafo. También me gustaría una foto. La próxima vez quiero ir a Miami y pedirle un autógrafo, aunque no correré al campo y repetir el error de hoy, es un mal ejemplo. Pido disculpas a todos".

En tanto, el simpatizante también se refirió a su acercamiento con el arquero Emiliano "Dibu" Martínez en el mismo amistoso frente a Australia. "Me di cuenta de que mi físico es bueno, por lo que después de abrazar a Messi, corrí hacia el arquero Martínez", recordó.