Después de la polémica con De Paul, Dibu Martínez opinó sobre la mejor Selección de la historia

Este jueves Dibu quiso bajarle el tono al enfrentamiento. "Son opiniones. Obviamente que Rodri no quiere lastimar a nadie ni tampoco tiene ego", declaró en diálogo con TyC Sports.

"Yo me acuerdo de preguntarle a Leo (Messi) cuál es la diferencia entre esta Selección y la del 2014. Me acuerdo de la de 2006 que pierde por penales contra Alemania. Tenían jugadores impresionantes y jugaban re bien al fútbol. La única diferencia es que tuvimos la suerte de ganar", analizó el arquero del Aston Villa.

"Tuvimos suerte de salir campeones en la Copa América y afianzarnos. Después de jugar una final en Wembley con 80.000 argentinos y que nos salieron las cosas. En el Mundial también, tuvimos suerte de ganar dos partidos por penales, tampoco éramos 'tiki taka' y ganamos 3-0 todos los partidos", sostuvo.

"En 2014 jugamos una gran final del mundo y la pelota no pudo entrar. Como grupo, Leo me dijo que era la misma Selección, o sea esa es la única diferencia. De acá a que seamos los mejores de la historia, para mí no, pero si lo volvemos a repetir, yo ahí recién te puedo llegar a decir que sí. Pero hasta que no lo repitamos, es difícil", concluyó.

Dibu, que tiene 26 partidos en la Selección argentina, reveló que su objetivo es superar a Sergio "Chiquito" Romero, que disputó 100 encuentros. "Me falta todavía para tratar de ser el mejor de la historia. Yo no puedo decir que soy el mejor cuando todavía me falta muchísimo por hacer. Quiero llegar a los 100 partidos, superar al Chiquito", contó.