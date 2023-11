Demichelis prepara el partido de River con Huracán: ¿el último de Enzo Pérez en el Monumental?

Por este motivo, se espera que el estadio del Millonario esté colmado y se espere una ovación a diferentes futbolistas, especialmente a Enzo Pérez. El ex Godoy Cruz no se expresa sobre su futuro desde hace muchos meses y lo que trascendió desde su entorno es que después del 23 de diciembre, cuando se dispute el Trofeo de Campeones, anunciará si renovará o no su contrato.

En tanto, Demichelis deberá definir si convocará a Maidana, Suárez, Zuculini y Emanuel Mammana, cuyos vínculos finalizarán a fin de año y podrían jugar por última vez en el Más Monumental. Además, podría ser el último cotejo en ese estadio de jugadores que podrían irse del club en el próximo mercado de pases, como Nicolás de la Cruz, Leandro González Pírez, Paulo Díaz o Franco Armani.

El equipo de River para enfrentar a Huracán

El plantel de River se entrenó esta mañana en el River Camp con tareas técnicas y tácticas para todos los jugadores. Demichelis decidirá este jueves los futbolistas que serán titulares frente a Huracán con las dudas de Nicolás de la Cruz, quien volvió a practicar a la par del resto, y si Miguel Borja, que juega desde el inicio desde hace tres partidos, se mantendrá como titular o lo reemplazará Salomón Rondón.

De esta forma, el once titular del Millonario contra Huracán el viernes sería con: