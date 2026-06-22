Cuándo vuelve a jugar Argentina por el Mundial 2026 después del 2 a 0 ante Austria La Albiceleste ya conoce la fecha de su próximo compromiso y empieza a planificar el cierre de la primera fase del certamen en territorio norteamericano. Por Agregar C5N en









La Selección Argentina enfrentará a Jordania para cerrar el grupo J X @Argentina

Luego del 2 a 0 de Argentina a Austria, el combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni ya se prepara para el último compromiso del Grupo J del Mundial 2026, donde enfrentará a Jordania en un duelo clave para definir las posiciones finales de la zona de cara a la próxima instancia del certamen. Con el último partido, la Albiceleste buscará cerrar esta primera etapa con un resultado positivo que le permita consolidar su camino en el torneo.

La Selección llegaba a este segundo compromiso ante los austríacos con el envión anímico de un debut ideal, tras haber vencido con autoridad por 3 a 0 a Argelia en una actuación espectacular que había dejado las expectativas en lo más alto. El cuerpo técnico buscará capitalizar el rodaje de estas primeras presentaciones para ajustar los últimos detalles futbolísticos antes del cierre de la fase inicial.

Ahora, el conjunto albiceleste dejará atrás lo sucedido frente al elenco europeo y concentrará toda su atención en el tercer rival del fixture. La preparación física será fundamental para afrontar el próximo desafío en territorio norteamericano, donde el plantel buscará ajustar las piezas finales y llegar en óptimas condiciones futbolísticas al cierre de la primera fase.

Cuándo juega Argentina contra Jordania por el Mundial 2026 El encuentro entre la Argentina y Jordania se disputará el próximo sábado 27 de junio a las 23 horas en el Dallas Stadium (Estadio AT&T), en lo que significará el cierre de la etapa clasificatoria para ambos seleccionados dentro del Grupo J. Con las entradas prácticamente agotadas, el imponente escenario norteamericano lucirá un marco completamente albiceleste para apoyar a los campeones del mundo en su última presentación de la fase inicial.

El rival asiático debutó en el Mundial contra Austria con una caída por por 3 a 1 y luego se enfrentará ante Argelia, este martes a las 00 horas. El cuerpo técnico jordano sabe que se juega la vida ante una potencia mundial y planea un esquema ultra defensivo para intentar dar la gran sorpresa de la jornada.