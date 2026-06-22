De Stábile a Kane y ahora Messi: el club de los 5 goles al que ingresó el capitán argentino

El capitán de la Selección Argentina erró un penal en el primer tiempo, pero aun así, marcó los dos goles que sellaron la victoria a la Scaloneta y aseguraron la clasificación a la próxima ronda.

El desempeño de Lionel Messi en esta edición de la Copa del Mundo 2026 es descomunal. Un jugador que está a días de cumplir 39 años y que sigue rompiendo récords que lo afianzan en la cima del deporte más popular. Hoy, pese a haber errado un penal en el primer tiempo ante Austria , convirtió los dos goles que sellaron la victoria de la Selección Argentina y aseguraron la clasificación a la próxima ronda.

El video del emocionante festejo de Antonela y sus hijos al gol de Messi ante Austria

De esta manera, el capitán de la Scaloneta entró en el ranking de los jugadores que hicieron historia y convirtieron cinco goles en el arranque de un mundial. Este registro, reservado para los más grandes artilleros, marcó el rumbo de sus selecciones y quedó grabado en la memoria del torneo.

El primero en encabezar la lista, por antigüedad, es otro argentino. En la edición inaugural del Mundial, celebrada en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930, el delantero Guillermo Stábile debutó con una actuación deslumbrante: anotó cinco goles que impulsaron a la Albiceleste y lo convirtieron en uno de los grandes protagonistas del torneo organizado por la FIFA.

El segundo del ranking de goleadores con cinco tantos consecutivos es el legendario futbolista francés Just Fontaine que en 1958 hizo cinco goles en los dos primeros encuentros y se consagró como máximo goleador de ese Mundial con 13 goles.

En las ediciones de la Copa del Mundo del nuevo milenio, el jugador que alcanzó el récord fue el capitán inglés Harry Kane en Rusia 2018, donde Francia se consagró campeón . El delantero lideró a su selección con cinco goles en el arranque, devolviendo la ilusión a Inglaterra tras años de sequía.

Y por último, en el Mundial de México-Estados Unidos- Canadá el capitán de la Selección Argentina rompió todos los pronósticos. En el segundo partido que disputó la Scaloneta ante Austria convirtió dos goles que lo colocaron dentro del ranking de máximos goleadores de un Mundial.

El astro argentino, pese a errar un penal en el primer tiempo, se repuso con jerarquía y anotó los goles que aseguraron la clasificación de la Selección Argentina, sumándose al selecto grupo de los “cinco consecutivos”.

Redes sociales

Aún le queda otro récord por delante a La Pulga y es igualar al húngaro Sándor Kocsis, quien en el Mundial de 1954 superó todos los registros con 7 goles en los dos primeros partidos, un récord absoluto que aún permanece como uno de los hitos más impresionantes en la historia de la Copa del Mundo. Apodado “Cabeza de Oro” por su extraordinaria habilidad en el juego aéreo, logró sus 11 tantos en apenas 5 partidos.

Lionel Messi es el máximo goleador de los Mundiales

Con un nuevo capítulo para su leyenda, Leo volvió a escribir su nombre en las páginas doradas del fútbol. El capitán de la selección argentina se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al alcanzar los 18 tantos en la máxima cita del fútbol, superando la marca que compartía con el alemán Miroslav Klose.

En el segundo partido del Mundial 2026 del Grupo J, el capitán logró convertir dos goles para estirar más los números en comparación al alemán. El primer tanto llegó a los 38 minutos del primer tiempo del partido entre Argentina y Austria, tras una gran jugada colectiva.

Mientras que el segundo tanto fue a los 94 minutos quien tras un rebote en que dio el arquero por un remate de Julián Álvarez, capturado por Leandro Paredes que lo vio a su costado y le dio el pase un poco complicado para poder rematar, pero logró apilar a los rivales, remató y en otro rebote, pudo finalmente meter el balón en el fondo de la red.

Messi convirtió el 2 gol para Argentina BR Football

De esta manera, el rosarino rompió una marca que parecía inalcanzable. Hasta este encuentro, compartía el récord con Klose, autor de 16 goles en cuatro Copas del Mundo entre 2002 y 2014. Messi había alcanzado esa cifra durante el debut de Argentina en el Mundial 2026, cuando marcó un triplete frente a Argelia.