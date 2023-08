Copa Libertadores: Juanfer Quintero y Almendra, entre los concentrados para enfrentar a Boca

La gran incógnita es si Gago para su clásico 4-3-3 o irá con un 3-5-2, táctica que ya utilizó en varios partidos.

Si se inclina por la primera, la probable formación sería: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Gabriel Rojas; Agustín Almendra o Jonathan Gómez, Aníbal Moreno y Nicolás Oroz; Gabriel Hauche o Juanfer Quintero, Maximiliano Romero y Agustín Ojeda.

Pero si opta por la otra el equipo podría formar con: Arias; Rubio, Sigali y Piovi; Martirena, Gómez o Almendra, Moreno, Oroz o Quintero y Rojas; Ojeda o Hauche y Romero.

Almendra y su vuelta a Boca, ahora como rival

Después de su debut en la Academia en el 1-1 con Unión, Agustín Almendra apuntó contra su excompañero Darío Benedetto. El volante de Racing arremetió contra el delantero de Boca al decir que "debería preocuparse más de sus problemas personales que de mí".

Y fue más a fondo: "La verdad, yo ni lo saludaría". Cuando se le preguntó cómo tomó las declaraciones del atacante, el volante de la Academia exteriorizó que "obvio que me molestó, cómo no me va a molestar si alguien te sale a matar delante de todas las cámaras. Él mismo dijo que quedó como un buchón". Y al ser consultado sobre si dialogaría con Benedetto, fue lapidario: "¿Para qué voy a hablar con un muchacho así?".

Racing presentó a un nuevo refuerzo

El zaguero central Nazareno Colombo, proveniente de Defensa y Justicia, firmó su contrato con La Academia hasta diciembre de 2027, y usará el dorsal 6 que dejó libre Tomás Avilés, el juvenil que fue vendido a Inter Miami para ser compañero de Lionel Messi.