Conmebol reprogramó el partido entre Estudiantes y Gremio por Copa Libertadores

Luego que la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) postergara dos partidos a raíz de las lluvias e inundaciones que azotan al estado brasileño Rio Grande do Sul y por el cual hay más de 100 muertos, ahora la entidad máxima del fútbol sudamericano anunció las fechas de reprogramación de los encuentros correspondientes a la Copa Libertadores y Sudamericana.

Se trata uno de los choques que involucran a uno de los equipos argentinos, Estudiantes de La Plata, quien debió jugar el pasado 15 de mayo su encuentro frente a Gremio de Porto Alegre , conjunto que no pudo disputar dos encuentros, ya que la localidad quedó inundada a raíz del fenómeno climática.

De esta manera, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol confirmó que el partido del torneo continental correspondiente a la quinta fecha del Grupo C entre el Pincha y los brasileños se reprogramó para el próximo el 8 de junio desde las 19 en un estadio que aún resta definir.

“La confirmación del estadio donde será disputado el partido será realizada a la brevedad, por la Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL”, se informó en la página de la entidad sudamericana.

Copa Libertadores: cómo está Estudiantes en el Grupo C

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez está tercero en el Grupo C con 4 unidades y el encuentro de la próxima fecha frente a Gremio será fundamental para no perder pisada el líder The Strongest que está puntero con 7 puntos.

En el primer partido ante Gremio, que se jugó en La Plata, Estudiantes perdió por la mínima diferencia, jugando con un jugador de más durante casi media hora de la parte complementaria del encuentro.