CONMEBOL - Copa Sudamericana: Always Ready vs César Vallejo Grupo A - Fecha 3

El duelo entre Always Ready y César Vallejo correspondiente a la fecha 3 del grupo A se disputará en Gigante del Norte desde las 21:00 (hora Argentina), el jueves 25 de abril.

En su visita anterior, Always Ready empató por 1 con Defensa y Justicia.

A César Vallejo no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 4 ante Independiente Medellín.

Con 4 puntos y 3 goles anotados, Always Ready busca una victoria para mantenerse en el liderato del Grupo A ante C. Vallejo, colero de la zona que no ha recaudado unidades.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Edina Alves Batista.

Horario Always Ready y César Vallejo, según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2024 DataFactory