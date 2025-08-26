26 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Decretan feriado para el lunes 1 de septiembre y habrá fin de semana largo en 2025: cuál es el motivo

La noticia ya genera expectativa entre quienes planean organizar actividades de descanso, turismo o encuentros familiares.

Por
Conocé los feriados que se aproximan en septiembre

Conocé los feriados que se aproximan en septiembre

El inicio de septiembre de 2025 tendrá un atractivo especial para quienes esperan un respiro en la rutina. El Gobierno decretó un feriado para el lunes 1, lo que dará lugar a un nuevo fin de semana largo en el país. El motivo de la fecha está vinculado a una conmemoración oficial, que año tras año forma parte del calendario de feriados de una localidad.

El próximo mes hay varios Feriados en diversos lugares del país
Te puede interesar:

Septiembre 2025 comenzará con un feriado y será fin de semana largo: cuál es el motivo

Los fines de semana extendidos suelen tener un impacto positivo no solo en la vida cotidiana de las personas, sino también en sectores como la gastronomía, la hotelería y el transporte. Cada fecha no laborable abre la posibilidad de un mayor movimiento económico y turístico, beneficiando a distintas regiones que se preparan para recibir visitantes.

Por qué será feriado el 1 de septiembre en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo

feriado
Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

Aunque septiembre no figura en el calendario oficial con fines de semana largos, el lunes 1° de septiembre será feriado en Hilario Ascasubi, partido de Villarino, con motivo de su aniversario, lo que permitirá a los vecinos disfrutar de un fin de semana extendido en el cierre del invierno.

La medida regirá para el sector público, mientras que en el ámbito privado quedará a criterio de cada empleador conceder el asueto.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los Feriados a nivel nacional que quedan en el año

El próximo feriado nacional llega en casi dos meses pero con una curiosidad: cuál es

Los Feriados que tocan el mes próximo

Confirmado: este es el feriado extra que habrá en septiembre 2025

Es una buena oportunidad para desansar en medio de meses que no tendrá asuetos a la vista.

Confirman que el lunes 25 de agosto será feriado y habrá nuevo fin de semana largo: cuál es el motivo

Conocé los Feriados que todavía quedan en el mes

Confirman que habrá un fin de semana largo más en agosto 2025: cuándo es

Conocé los Feriados que restan en el año

Cuáles son los feriados nacionales que quedan hasta el final del 2025

En 2025 queda varios feriados para todo el país

Cuándo será el próximo feriado nacional después de agosto 2025 en Argentina

Rating Cero

Swif y Kelce mostraron el anillo de compromiso en una sesión de fotos.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento y revolucionaron las redes sociales

¿Qué conductor estuvo en pareja con la China Suárez?

Santiago Maratea tuvo un vínculo con la China Suárez

Los ríos del destino una nueva miniserie que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Los ríos del destino es la serie con solo 4 episodios que te deja sin palabras en Netflix: de qué se trata

La oficialización puso fin a especulaciones que crecían a medida que ambos dejaban pistas en público y en privado.

De Rosario a Barcelona: ¿cómo comenzó el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal?

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

La estrella de Eternals cuenta como es su historia en Marvel.

Marvel le prometió a una estrella de Eternals que tendría 5 películas más pero no sucedió: por qué cambió todo

últimas noticias

El funcionario se presentará en el Congreso.

En medio de la denuncia por corrupción, Francos irá al Congreso para responder más de 1.300 preguntas sobre la gestión

Hace 27 minutos
play

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Hace 36 minutos
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están acusados de liderar la organización.

La Argentina declaró organización terrorista al grupo venezolano Cártel de los Soles

Hace 56 minutos
Swif y Kelce mostraron el anillo de compromiso en una sesión de fotos.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento y revolucionaron las redes sociales

Hace 1 hora
El comunicado fue compartido por el presidente Javier Milei en Instagram. 

Qué dice el comunicado de la droguería involucrada en los audios de las coimas en ANDIS

Hace 1 hora