Condenaron a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso

El expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, tuvo una primera sanción de 90 días que lo llevó a renunciar de su cargo y luego la Federación Internacional de Fútbol, consideró que su conducta infringió el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA.

La imagen del exdirigente del fútbol español en el momento del beso a Jenni Hermoso Redes Sociales

Rubiales pidió bajar la condena

Rubiales pidió el archivo y sobreseimiento del caso ante el TAD y reiteró que "el fugaz beso, no en la boca, sino en los labios, fue consentido, y quien diga lo contrario, está faltando a la verdad".

Contra la versión que dio Hermoso, agregó: "Todo lo expuesto por mí hasta la fecha ha sido mi única versión y así será. Las pruebas visuales, conductuales, incluso las declaraciones espontáneas de ambas partes tras lo sucedido, así lo indican”.

Rubiales podrá recurrir la sanción

El expresidente máximo del fútbol español podrá recurrir la sanción de 3 años y según adelantó se basará en que "las concretas sanciones propuestas no se corresponden con lo razonado en el resto del texto", según lo vertido en el juicio.

Además, consideró que en vez de la condena de 3 años "la sanción debía ser de apercibimiento, de multa o de inhabilitación de tres o de seis meses”.

A partir de la sanción impuesta significa que Rubiales no podrá ostentar ningún cargo relacionado con el deporte.

La judadora denunció presiones de la Federación Española de Fútbol ante la FIFA Redes Sociales

La palabra de Jenni Hermoso

Jenni Hermoso siempre declaró ante la Fiscalía que "no hice nada para encontrarme con esa situación". En este sentido insistió: "En ningún momento fue consentido, no me sentí respetada".

El pasado 6 de septiembre, la centrocampista remarcó sobre el beso que recibió del exdirigente de fútbol durante la entrega de Medallas del Mundial femenino y que le cerró de manera definitiva las puertas de la RFEF.