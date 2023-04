Cómo colaborar con la colecta para Independiente que lanzó Santiago Maratea

Aclaró que la plata no pasará por el club ya que, como él es el único fiduciante, tendrá el 100% de su manejo. También explicó que un 5% del dinero que se reúna se destinará para gastos administrativos tales como los honorarios de los abogados, contadores y auditores que se contrataron para esta ocasión.

"Hay momentos donde la trazabilidad se pierde y es cuando pago. No sé si es tan difícil no robar plata, yo tengo plata enfrente y no la toco. Puedo manejar u$s20 millones sin que haya problemas y sin que falte un peso", aseguró el influencer.

Cómo colaborar con la colecta para Independiente que lanzó Maratea

A través de su cuenta de Instagram, Santiago Maratea publicó el alias y CVU de la cuenta de Mercado Pago donde se recaudará el dinero. También compartió cuatro links para realizar donaciones de $4.000, $8.000, $16.000 y $32.000.

"Oficialmente arrancamos, entonces. Para transferir desde cualquier banco, billetera virtual, Pago Fácil o donde quieran", explicó. Las personas que deseen aportar dinero pueden transferirlo a la cuenta a través de las siguientes vías:

Alias: Maratearojo

Maratearojo CVU: 0000003100056132456587.

0000003100056132456587. Para donar $4.000: https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/payment/redirect/790bea8c-2b57-4dbb-8cb5-f365be710b42/payment-option-form/?source=link&preference-id=1361289702-5bc1c9f6-be1e-426c-adbb-e86b115a725e&router-request-id=4c81b959-981f-4a04-81c9-0e3a1056ca52&p=3bf87ee6eb384464a7968b5f2638c9d8#/

https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/payment/redirect/790bea8c-2b57-4dbb-8cb5-f365be710b42/payment-option-form/?source=link&preference-id=1361289702-5bc1c9f6-be1e-426c-adbb-e86b115a725e&router-request-id=4c81b959-981f-4a04-81c9-0e3a1056ca52&p=3bf87ee6eb384464a7968b5f2638c9d8#/ Para donar $8.000: https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/payment/redirect/7f8833ff-a9ed-4074-8fa1-71913f8a8594/payment-option-form/?source=link&preference-id=1361289702-3f7e64c3-edf5-4fee-92df-816158a0a432&router-request-id=6f69410e-9980-41e6-8cdf-8763e410fd96&p=3bf87ee6eb384464a7968b5f2638c9d8#/

https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/payment/redirect/7f8833ff-a9ed-4074-8fa1-71913f8a8594/payment-option-form/?source=link&preference-id=1361289702-3f7e64c3-edf5-4fee-92df-816158a0a432&router-request-id=6f69410e-9980-41e6-8cdf-8763e410fd96&p=3bf87ee6eb384464a7968b5f2638c9d8#/ Para donar $16.000: https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/payment/redirect/1e36f054-e23a-4c3d-af71-dc3145ced1c4/payment-option-form/?source=link&router-request-id=db1e3fc8-2a75-4c0f-b7b6-3467814a49ec&preference-id=1361289702-1f2148d6-58c7-4d6a-b0d4-0c7280af9002&p=3bf87ee6eb384464a7968b5f2638c9d8#/

https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/payment/redirect/1e36f054-e23a-4c3d-af71-dc3145ced1c4/payment-option-form/?source=link&router-request-id=db1e3fc8-2a75-4c0f-b7b6-3467814a49ec&preference-id=1361289702-1f2148d6-58c7-4d6a-b0d4-0c7280af9002&p=3bf87ee6eb384464a7968b5f2638c9d8#/ Para donar $32.000: https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/payment/redirect/a98f69fb-3b20-4f11-b35a-5c6ee059309f/payment-option-form/?source=link&preference-id=1361289702-922eaa9a-e553-4f00-bece-6a22ef8e1804&router-request-id=9497543e-96fe-4ec6-a7b4-dda7fd75c49f&p=3bf87ee6eb384464a7968b5f2638c9d8#/