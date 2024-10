Colapinto puso en duda su futuro en la Fórmula 1: "Está todo muy complicado"

Pese a que el piloto argentino aseguró que está enfocado en lo que serán las restantes competiciones del año arriba de Williams. James Vowles quiere cederlo a Sauber, que no se decide entre los candidatos y tiene en carpeta a Mick Schumacher.

“Estoy contento, tranquilo, disfrutando un montón. No estoy pensando en el futuro ni nada, estoy enfocado en este año, en lo que tengo que hacer y en lo que el equipo quiere. Seguro que vendrán cosas buenas para el futuro, no sé si el año que viene”, aseguró y explicó: “Es todo muy complicado, pero para unos años más vendrán cosas buenas”.

Al mismo tiempo, la pilarense aseguró estar “disfrutando el momento”, ya que “es una oportunidad única la que tuve y estoy trabajando para mejorar”, durante una entrevista con el medio Corazón de F1.

"Esta todo muy complicado": @FranColapinto se refirió a la posibilidad de seguir #Fórmula1 en 2025. pic.twitter.com/vU4oB0d72W — Alejandro Benvegnú (@AleBenvegnu) October 15, 2024

Su presencia en la máxima categoría para el año próximo no está asegurada, ya que Williams tiene asegurada la dupla con Alex Albon y la reciente incorporación, Carlos Sainz. Sin embargo, desde el equipo británico pretenden que siga sumando experiencia y cederlo a Sauber.

El gran problema es que la escudería, que en 2026 se convertirá en Audi, solo tiene la plaza guardada para Nico Hülkenberg, pero aún no saben quién será su compañero. En ese caso, el dueño de Sauber, Mattia Binotto, tiene en carpeta sumar a Mick Schumacher.

Binotto reconoció que “sin duda lo estamos evaluando”: “Lo he encontrado y he hablado con él. Lo conozco desde hace tiempo, ya que formó parte de la Ferrari Driver Academy. Conozco sus cualidades y ventajas, es uno de los nombres que tenemos en mente”.

El sincericidio de Colapinta sobre la posible venta de su merchandising

Entre otras cosas, Franco Colapinto también se animó a opinar sobre la venta del merchandising que Williams lanzará del argentino que estarán a la venta desde el próximo Gran Premio de Austin.

Divertido y espontáneo como lo caracteriza, el pilota que luce el número 43 hizo un sopresivo pedido a los fanáticos: “Lo único que espero es que no se fundan comprando esas boludeces, porque después me hacen calentar”.

Entre risas agregó: “Williams pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo. Después los argentinos se vuelven locos y les hacen 'out of stock'. Lo dejan sin 'stock' y después estamos comiendo arroz por dos meses, boludo”.