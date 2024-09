El argentino llegó a la máxima categoría del automovilismo por el bajo rendimiento de Logan Sargeant, pero antes de eso la escudería británica ya había cerrado la llegada del español Carlos Saiz, por lo tanto, siempre se supo que el joven piloto no tenía muchas posibilidades de seguir siendo el compañero de Alex Albon para el próximo año.

En ese contexto, James Vowles, jefe de la escudería, aseguró que estaría dispuesto a ceder a la joven promesa a otro equipo para que se siga formando. “Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1. veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene”, reconoció. Ahora, el propio pilarense se refirió a los rumores de una potencial vinculación con el futuro proyecto.

En su llegada a Singapur, donde correrá por primera vez en dicho circuito, Franco Colapinto habló en la rueda de prensa de la FIA y fiel a su estilo no le escapó a las preguntas y al ser consultado sobre su futuro reconoció que aún no sabe qué sucederá.

“No tengo ni idea de nada. Estoy con Williams y James me ha dado esta oportunidad increíble y estoy muy agradecido de lo que hemos logrado juntos en tan sólo mi segunda carrera. No tengo ni idea de lo que va a pasar en 2025, no está en mi cabeza ahora mismo y es por eso por lo que tengo representantes que están trabajando en lo que tengo que hacer en 2025”, sostuvo.

En ese contexto, dejó en claro que su concentración “está en este año” y en “la increíble oportunidad que tengo de correr en Fórmula 1 en mitad de una temporada”. “Mi objetivo era llegar a la Fórmula 1 e intentar quedarme y la oportunidad que tengo de Williams es muy especial y con la que he soñado desde que era muy pequeño”, reconoció.

Y agregó: “Estoy disfrutando del momento y creo que es la parte más importante. No sé lo que va a durar, si voy a estar el año que viene aquí no”.

A través de las redes sociales de Williams, Franco Colapinto, junto a los ingenieros de la escudería, recorrieron la pista. “Aquí estamos en Singapur, mi primera vez en esta hermosa ciudad. Hace mucho calor, mucha humedad y es mi primera carrera nocturna”, se lo escucha decir.

“Venimos de un muy buen fin de semana en Bakú. Voy a intentar que siga funcionando aquí en Singapur. Necesito aprender mucho, pero estoy seguro de que podemos lograrlo y hacer un buen trabajo como en Bakú”, especuló.

Embed - Williams Racing on Instagram: "Come on a track walk with Franco as he looks ahead to racing in Singapore for the very first time this weekend "