Chiqui Tapia, sobre la inclusión de Spreen en Deportivo Riestra: "Son cosas que hay que corregirlas"

La situación generó una gran cantidad de críticas entre los fanáticos del fútbol y este martes se sumó el presidente de la AFA. "Cuando hay cosas que realmente no te gustan o no nos gustan hay que corregirlas. Sin dudas, son cosas que hay que corregirlas porque no pueden pasar", expresó en un evento organizado por el diario Olé.

Spreen

En tal sentido, la máxima autoridad del fútbol argentino indicó que se trabajará en el tema: "Tengo entendido que el Tribunal de Ética y de Disciplina están trabajando sobre este hecho. El club acaba de hacer un comunicado pidiendo disculpas".

El comunicado de Deportivo Riestra

En su extenso comunicado publicado en las redes sociales, Deportivo Riestra explicó que el objetivo de incluir a Iván Buhajeruk “fue (y es) atraer nuevas audiencias hacia el fútbol, generando puentes entre diferentes mundos y plataformas para seguir potenciando el producto y a nuestro club, viviendo un momento histórico en Primera División”.

“Tal como lo mencionó el Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en Europa el público joven está decreciendo en esta actividad. A través de esta acción, Riestra busca con Spreen captar a nuevas generaciones que hoy se proyectan en las redes sociales a partir de los influencers”, reconoció.

Al mismo tiempo, destacaron que valoran profundamente “el trabajo de todos los componentes de esa hermosa actividad que es el fútbol y reafirmamos nuestro compromiso con ello, buscando contribuir de manera positiva a la evolución y crecimiento del deporte que amamos en todos sus ámbitos”.