¿Cavani se va de Boca? La inesperada bomba de un candidato a presidente de Peñarol

En tal sentido, marcó que en caso de que el Xeneize pretenda que el delantero, que atraviesa un duro momento con Boca por la final perdida contra Fluminense por la Copa Libertadores, se quede se esforzará para intentar convencerlo de que arribe al Manya: "Y si Boca lo quiere, Peñarol tiene que hacer los mayores esfuerzos y yo me comprometo personalmente a hacer el mayor esfuerzo para traer a Cavani en el año 2025".

Luego, relacionó su interés por el futbolista con competir en el máximo torneo de América a nivel clubes. "Atrás de Cavani vamos a armar un gran equipo para pelear de verdad la Copa Libertadores. Es posible. No es un tema electoral. Es posible y yo me comprometo a hacer todo el esfuerzo para que Peñarol, desde 2025 y alrededor de Cavani, tenga un equipo de estrellas y podamos realmente pelear la Libertadores", marcó.

Cavani dio a conocer otro mensaje tras la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores

El delantero uruguayo Edinson Cavani dio a conocer otro mensaje después de la derrota de Boca contra Fluminense por la Copa Libertadores, luego de haber advertido que el plantel del Xeneize "seguirá adelante unido como debe ser", tras la caída de su equipo en el partido decisivo disputado en Río de Janeiro.

En su cuenta de Instagram, Cavani respondió a un posteo de su pareja, Jocelyn Burgardt, quien lo apoyó por el duro momento que atraviesa. "Cuando el fútbol te regala una victoria, te regala una sensación de felicidad y de emoción única, y cuando te toca vivir una derrota, el alma se queda paralizada, triste, sin entender. Pero somos afortunados quienes podemos vivir estas dos sensaciones", reflexionó la mujer.

En tal sentido, expuso su apoyo hacia el futbolista uruguayo y lo elogió por su carrera: "Hoy nos toca la que duele y duele mucho pero sobre todo por el trabajo y la dedicación que le has puesto tu Edi, mi flaco. Quien trabaja incansablemente y dedica su vida a este deporte. Una vez más tocará vivir este momento y salir adelante como lo haces siempre porque vos sabes que hay un motivo".

"No siempre los sueños se cumplen pero tú has podido cumplir unos cuantos ya. Gracias por hacernos vivir esta experiencia: única. Boca es un mundo y no me deja de sorprender. Boca es familia y por eso estamos todos en las buenas y en las malas. Que esto dé fuerzas y más motivos para siempre seguir. Te amamos amor", concluyó Burgadt su mensaje sobre el grupo del Xeneize.

A esa publicación, que fue acompañada con una foto de la pareja del delantero con los hijos del uruguayo, el futbolista respondió y mostró el amor hacia su familia. "Los amo", escribió junto a un emoji de un corazón.