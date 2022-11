Carlos Alcaraz: "Cerramos el o... y se nos dio el título con Racing"

Asimismo, Alcaraz se refirió al polémico festejo que tuvo cuando anotó el gol ya que se acercó a la hinchada de Boca y generó la furia de los jugadores del Xeneize: "Cuando hice el gol pensé en festejar. No quería cargar. Le pido disculpas a la gente de Boca si se sintió mal. No me podía cruzar toda la cancha, me hubiese encantado anotar acá (señalando el campo de Racing). Me arrodillé y puse las manos para arriba, se ve que lo tomaron mal".

Sobre su anotación, el futbolista dio a conocer que "fue una sensación hermosa hacer ese gol". Cuando le preguntaron quién fue el mejor equipo de 2022, el joven de 19 años no dudó en responder: "Racing. Sacamos muchos puntos", sostuvo convencido. Además hizo alusión al significado que tiene el campeonato para el público de la Academia, al asegurar que "es muy lindo darle este título al hincha".

También hizo una revelación sobre cómo se sintió en lo personal en las horas previas al cruce con Boca: "Me levanté pensando que iba a ser titular". Por último, habló de Gago y la relevancia que tiene el entrenador para el equipo por los mensajes transmitidos del director técnico: "Te da confianza y tranquilidad", declaró acerca de Pintita.

El gol decisivo de Alcaraz para Racing contra Boca