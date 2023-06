Carlo Ancelotti será el técnico de la Selección brasileña, pero una traba le impedirá dirigir: los motivos

Si bien el italiano no puede firman ningún contrato hasta el mes de enero, seis meses antes de que expire su contrato con el club español, la CFB ya tiene las garantías comerciales sobre su llegada. Una de ellas es que Ancelotti señalará a alguien, en Europa, para hacer la transición en la Selección, hasta su llegada.

Carlo Ancelotti

Luego del amistoso ante Guinea, Marquinhos fue consultado en zona mixta sobre arribo del entrenador italian a la selección brasilera: “Hay que ver todos los detalles. La gente sabe lo que está pasando. Me dijeron que salió en la prensa que ya está definido el nuevo entrenador, pero la gente dentro de la CBF no tienen aún un final. Todo depende de pequeños detalles de cómo será hecho. Si se va a confirmar o no prefiero esperar para poder dar una opinión sobre esto”, afirmó.

Brasil y España, unidos por un amistoso contra el racismo

Tras las agresiones que recibió el delantero del Madrid, Vinicius Jrs., las federaciones de Brasil y España acordaron un encuentro amistoso para el próximo año en contra del racismo.

Bajo el lema “Una sola piel”, el choque se disputará en marzo de 2024, que tiene como objetivo “gritar de modo unánime el rechazo a la violencia en el fútbol”. Según se explicó a través de un comunicado de la RFEF “en el hipotético caso de que la Selección tuviera compromisos oficiales en esa ventana de marzo de 2024, se buscaría una nueva ubicación en el calendario para la celebración de este encuentro”.

Al mismo tiempo, Rubiales aseguró que tiene “que construir cosas, no solo lamentar lo ocurrido, sino también trabajar conjuntamente”. “Se nos ha ocurrido hacer este partido entre dos de las mejores selecciones del mundo, que es algo que muestra nuestra unión y nuestra lucha en contra de todo aquello que perjudica los valores del fútbol”, aseguró.