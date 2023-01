Bruno Valdez, primer refuerzo de Boca, le prometió a los hinchas "trabajo, respeto y disciplina"

"Trabajo, respeto y disciplina son cosas que le puedo prometer al hincha de Boca. Y en cuanto a mis características, me gusta salir jugando desde atrás, pero también poner lo que hay que poner cuando los partidos así lo requieren", describió el central guaraní de 30 años.

Valdez, que viene de quedar en libertad de acción en América de México, explicó la causa por la que prefirió la propuesta del Xeneize: "El deseo de todo jugador es venir a un club tan grande como es Boca, y aunque tenía la oferta de Cruzeiro, de Brasil, hablé con mis padres y el resto de la familia para tomar esta decisión y estoy muy feliz de estar aquí".

Durante la presentación junto al presidente, Jorge Amor Ameal, y Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, el zaguero destacó la función que cumplió su compatriota Óscar Romero: "Me ayudó mucho a tomar esta decisión porque al momento que me llamó la directiva de Boca hablé con él y me dio las mejores impresiones del club".

Sergio Barreto, el apuntado por Boca

Boca insistió en encontrarle un compañero en la zaga central a Valdez, y para ello le ofreció casi 2.000.000 de dólares a Independiente por Sergio Barreto, poniendo en números un interés que viene desde hace un tiempo atrás.

Además de ese dinero, Boca le haría a Independiente el ofrecimiento de hacerse cargo de una deuda que el club de Avellaneda tiene con el formoseño, de 23 años.

"Me incomoda esta situación, pero sobre todo por el jugador, porque es algo que debe resolverse rápidamente para bien de todas las partes", advirtió por su parte el entrenador del Rojo de Avellaneda, Leandro Stillitano.