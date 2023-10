Bronca en Chile tras la decisión de la FIFA de descartarlo del Mundial 2030

conferencia.webp

La reacción no tardó en llegar. Uno de los medios más reconocidos del país trasandino, La cuarta de Chile, fulminó a Alejandro Domínguez y aseguró: "Conmebol basureó a Chile".

La Tercera, otro de los medios de mayor renombre del país, apuntó directamente contra la máxima entidad deportiva de Sudamérica y tituló: "La Conmebol excluye a Chile del Mundial 2030".

La mayoría de los medios hablaron sobre un “ninguneo” por parte de confederación que dirige Alejandro Domínguez, quien explicó el motivo por el cual los trasandinos no fueron incluidos en la terna organizativa final.

“En realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile”, comenzó.

“Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”, cerró.

Chiqui Tapia, sobre el Mundial 2030: "Vamos a trabajar con Massa para tener los permisos"

Luego de la sorpresiva noticia que los partidos inaugurales del Mundial 2030 se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, aseguró que se pondrá a trabajar junto con el actual ministro de Economía, Sergio Massa, para conseguir los permisos correspondientes.

“Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario”, fue el anuncia de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, en sus redes sociales y sorprendió al mundo del fútbol.

Tras la dicha información difundida en las redes sociales, Tapia junto a Domínguez sus homólogos de Uruguay y Paraguay brindaron una conferencia de prensa en la sede de Conmebol.

“Nos vamos a poner a trabajar con el Ministro de Economía, Sergio Massa, para que cuando llegue el momento tengamos los permisos y podamos confirmar que seremos sede del Mundial”, apuntó Tapia en la conferencia.

Al mismo tiempo, el mandamás de AFA, resaltó que el trabajo de Alejandro Domínguez, era “realmente imposible que Sudamérica tuviera el inicio de un Mundial, era imposible conseguir la inversión y los votos en la FIFA y, sin embargo, con su convicción y firmeza logró que Conmebol tenga su Mundial”.

"Y que estos tres países sean sedes sin invertir nada porque la infraestructura ya está lista, sobre todo en un momento complicado como el que pasamos todos”, resaltó.

Por último, Tapia, que en marzo pasado recibió la condecoración de la Orden del Honor al mérito del Fútbol Sudamericano por parte de Conmebol, sentenció: “Le quiero agradecer al presidente por trabajar para que Sudamérica sea sede del Mundial”.

Cómo será la inauguración del Mundial 2030 en Argentina, Paraguay y Uruguay

Argentina se clasificará de manera directa al certamen, al igual que el resto de los coanfitriones del continente, y luego del partido inicial, el Mundial se trasladará a España, Portugal y Marruecos, que eran los otros candidatos.

En conferencia de prensa, Alejandro Domínguez, aseguró que este anuncio es “un hecho histórico”. “Se unen tres continentes para celebrar el centenario del fútbol. Se unen seis países, estamos tremendamente felices. El centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario”, detalló.

Al mismo tiempo, aclaró que va a haber un tiempo anterior al partido donde “vamos a festejar el aniversario”: “Tanto en Uruguay como en Argentina y Paraguay van a haber tres inauguraciones, no solo partidos. También todos los festejos previos, es un hecho histórico”.

“Van a ser tres partidos inaugurales en Sudamérica. Arranca en Uruguay. La FIFA va a dar más detalles de cómo será en Argentina y Paraguay. La decisión está tomada, pero ahora la FIFA tiene que hacer todos los trabajos para que las ciudades cumplan las normas para albergar un Mundial”, sostuvo.

Por su parte, Robert Harrison, presidente de la Asociación de Fútbol Paraguayo, confirmó que las tres selecciones ya están clasificadas al Mundial del 2030 por ser sedes de los primeros partidos de sus equipos.