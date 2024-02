Brandán le respondió a Pipo Gorosito por sus polémicas declaraciones por el botellazo recibido en Chacarita-Tigre

El futbolista señaló que el entrenador no se comunicó con él luego de la agresión y aseguró que le causó "mucho dolor" lo que dijo. "Sigue confirmando esa hipótesis, para mi esa locura que yo voy a cabecear exponiendo mi integridad física", agregó.

"“El míercoles no estaba en condiciones de declarar", explicó Brandán en C5N.

“Lo que ha dicho a generado mucho dolor, mucha tristeza puertas de mi casa para adentro y seguir viendo que sigue confirmando esa hipótesis, para mi esa locura que voy a cabecear yo exponiendo mi integridad física en un partido deportivo que es donde yo soy felíz, no va”, afirmó el jugador en una entrevista con el programa La Mañana por C5N conducido por Juan Amorín y Luciana Rubinska.

En referencia a las versiones donde señalaban que el futbolista no tenía intenciones de colaborar con la Justicia y presentarse a declarar Brandán aclaró: “El miércoles no estaba en condiciones de declarar, fueron al hospital dije que no estaba en condiciones y bueno, escuchar y leer esas cosas a uno le duelen porque uno siempre va como el lado correcto de la vida".

Hincha de Tigre que agredió a Brandán El plateista que lanzó el botellado en el partido Chacarita-Tigre fue detenido y liberado a las pocas horas.

"Es que triste, si bien uno siempre tiene la intención de colaborar, estar presente y ayudar en lo que me compete, después de lo que pasó el día miércoles llegar a la clínica donde justamente había sido papá, después de hacerme estudios, no estaba para declarar", remarcó.

Luego explicó que Gorosito no se comunicó para saber sobre su estado de salud. “No para nada, ayer en di una nota y minutos antes había hablado el técnico de Tigre y había ratificado su posición cambiando totalmente el eje del tema. Como que está bien que tire una botella solo es cuestión de puntería”, manifestó en C5N.

Continuando con su defensa sobre lo sucedido, Brandan explicó: "La gente que me conoce sabe que soy incapaz de poner en tela de juicio mi integridad física por algo que encima no busco ni quiero ni deseo".

Y pese a un pedido de los dirigentes de su club para que le den ganado el partido, el futbolista deseó que "ojalá que no haya ningún beneficio, que sea todo deportivo”.