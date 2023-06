Boca se ilusiona con las noticias de Edinson Cavani que llegan desde Europa

De esta manera, el equipo valenciano busca un traspaso por Cavani debido a que le queda un año de contrato y lo consideran prescindible para la próxima temporada. Además, el jugador cobra algo más de 5 millones de euros brutos, el mejor pagado esta campaña detrás de José Gayà y Justin Kluivert. Un sueldo que el Valencia quiere quitarse ya que va a tener que bajar su límite salarial esta campaña.

Boca podría ir a la carga nuevamente por el uruguayo toma fuerza luego de que desde hace días se conoce que el Xeneize lo pretende como refuerzo top para la Copa Libertadores.

¿Boca se reforzará con Arturo Vidal?

El jugador Arturo Vidal, llegó a Chile para incorporarse a la Roja, especialmente el partido contra República Dominicana. En medio de cuestionamientos sobre su rendimiento en el Flamengo de Brasil, y la mala relación con Jorge Sampaoli, el jugador habló sobre su futuro.

“Tengo contrato hasta diciembre, después de diciembre voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre, me encantaría volver (a Chile), pero queda mucho. Ojalá ser campeón con Flamengo en estos tres campeonatos”, señaló en su arribo a Santiago.

El ex Inter, Juventus, Bayer Munich y Barcelona, entre los equipos con los que triunfó en Europa, despejó dudas sobre su nivel futbolístico: “La gente que ve que no he estado jugando puede decir que estoy mal, pero me siento bien, estoy al cien por ciento, es una decisión técnica que hay que aceptar, no la comparto, pero es lo que el entrenador quiere”.

Estas declaraciones hicieron ruido en el mundo Boca, ya que es uno de los futbolistas que desde hace rato también es pretendido por la Comisión Directiva de Fútbol. ¿Será que Juan Román Riquelme lo llame para lograr su llegada a la Argentina?

El volante chileno siempre fue el sueño de Riquelme y que estuvo muy cerca de fichar como refuerzo de Boca en 2022, pero el mediocampista eligió vestir la camiseta de Flamengo.