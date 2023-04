Boca: las críticas de Macri y Pergolini luego del acercamiento entre Riquelme y Almirón

En diálogo con Radio Rivadavia, Macri confirmó que será parte de las próximas elecciones del Xeneize, aunque no reveló qué lugar ocupará: "Voy a participar porque estoy muy preocupado por lo que está pasando en Boca".

Luego de descartar presentarse en las elecciones nacionales 2023, Macri recordó su etapa como presidente de Boca, cargo que ocupó entre 1995 y 2007. "Durante doce años construimos una institución sólida, fuerte y respetada en el mundo entero. Ganamos 16 títulos y también transmitíamos profesionalismo y seriedad", señaló.

En tanto, el expresidente criticó a Riquelme por su desempeño como dirigente del club y remarcó que la institución debe preponderarse: "Todo eso está en crisis por la forma personalista que tiene Juan Román Riquelme para gobernar el club a su antojo. Yo no creo en eso. No me confundo, una cosa es el jugador, que traje dos veces a Boca, y la otra es ser dirigente deportivo. La institución está siempre por arriba de las personas".

Macri es el presidente de la Fundación FIFA y hay rumores de que podría lanzarse como candidato a suceder a Gianni Infantino en el máximo cargo de la entidad. Sin embargo, lo descartó: "Ser presidente de la FIFA es muy complejo porque necesitas el apoyo de todos los países del mundo. Hoy me siento honrado por Infantino por haberme puesto en la Fundación y además tengo una relación de confianza con él. Hasta ahí llegamos".

Boca: Mario Pergolini criticó la llegada de Jorge Almirón

El exvicepresidente de Boca, que dejó este cargo en marzo de 2021, se mostró en contra del arribo del exentrenador de Independiente y San Lorenzo al club. "Pedido de Pascuas: que no sea Almirón", manifestó Pergolini en su cuenta de Instagram.

Esta crítica de Pergolini se sumó a muchas otras que expresó el conductor tras su salida de la dirigencia de Boca. Una de las más recientes de ellas fue sobre la decisión del Xeneize de no haber tomado en cuenta al delantero Mateo Retegui, quien se encuentra en un gran momento en Tigre y con goles en la selección de Italia.

"¿Alguien sabe por qué el goleador del torneo, jugador de selección y demás, no fue nunca considerado en Boca, siempre a préstamo y ahora, que se rumorea se va a vender, no supimos quedarnos con el 100% del pase?", había disparado Pergolini contra la dirigencia Xeneize.