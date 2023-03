 Mauricio Macri se bajó de la candidatura presidencial: "Siento que le gané una batalla al ego"

Tras anunciar que no iba a ser candidato de Juntos por el Cambio , Mauricio Macri dio una entrevista televisiva dónde explicó los motivos de su decisión. "Lo importante es hacer lo que sea mejor para todos los argentinos y no lo que a mi me gustaría. No hay que dejarse llevar por el ego" , expresó el expresidente en diálogo con el periodista Luis Majul.

En ese sentido, el exmandatario dijo sentirse orgulloso de haber "ganado la batalla contra el ego" que "le decía que merecía una revancha" y dijo estar seguro que su decisión "es por el bien del país".

Mauricio Macri

Mauricio Macri: "Yo nunca especulé con las encuestas"

En otro pasaje de la entrevista, Macri le respondió a los que dijeron que bajó su candidatura por que las encuestas decían que no ganaba las elecciones.

"Yo nunca especulé con las encuestas. A mi eso me causó mucha gracia. Mucha gente me mostraba encuestas y me decían que me daba para que sea candidato, pero nunca me guíe por eso. Yo creo en la relación que tengo con millones de argentinos", expresó el expresidente.

Cuál será el rol de Macri en Juntos por el Cambio

Consultado sobre cuál será su rol en Juntos por el Cambio, Macri respondió que en un gobierno "no puede haber dos presidentes" en referencia al Frente de Todos.

"Presidente hay uno solo. No puede haber dos presidentes. Tenemos que elegir al que pensemos que está más capacitado para un cambio profundo. Pero el presidente es uno solo y tenemos que estar todos para ayudarlo", expresó Macri.

"Yo voy a estar para ayudar en lo que el presidente necesite", agregó.

Críticas a Alberto Fernández

En la entrevista, Macri apuntó contra Alberto Fernández y dijo que "nunca estuvo preparado para ser presidente".

"Los candidatos que tenemos nosotros son gente con trayectoria y personalidad. Tienen condiciones para ser presidente", completó.