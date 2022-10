Boca: la contundente frase de un referente sobre la continuidad de Ibarra

Asimismo, el futbolista admitió que cuando llegó Ibarra "era un momento difícil después de la salida de Battaglia. Se decían muchas cosas: que el grupo estaba muy golpeado y que había unos por un lado y otros por el otro".

Ante esto, remarcó la importancia de que el actual entrenador haya llevado "calma como se lo ve, con esa alegría y esa sonrisa siempre. Conoce mucho a los chicos. Eso fue lo mejor que hizo desde su llegada".

Rojo se está recuperando de una rotura de ligamentos, por esto no jugó contra Independiente pero estuvo en el estadio viendo el partido aunque también pendiente del encuentro entre Racing y River: "Me dijeron que River hizo un gol y quería festejar pero al mismo tiempo llegó el gol de Independiente. Era un descontrol. Cuando me enteré de que iba a haber un penal para Racing se me vino el mundo abajo".

Entre risas, el exjugador de Estudiantes le dio su apoyo al arquero de River, Franco Armani, quien le atajó un penal determinante a Matías Rojas frente a Racing: "Estuvo muy bien, lo banco a muerte". Después de analizar la definición del torneo, el futbolista hizo referencia a su continuidad en el Xeneize: "Estoy con fuerzas para seguir, recuperarme y volver de nuevo. Crecí mucho en el club. Mis compañeros siempre me dan apoyo".

A su vez, Rojo fue picante al hablar de los futbolistas de Racing, quienes en tono irónico felicitaron a los jugadores de Boca por el título antes de tiempo: "Yo no le di importancia pero a algunos les molestó. No es lindo que estén hablando así pero cada uno se maneja como quiere. Eso nos motivó más a ganar. Nosotros siempre nos mantuvimos humildes. Si hablás, te la tenés que aguantar".

Para finalizar, el capitán dio a conocer a cuál jugador de Boca convocaría al Mundial de Qatar 2022: "A Rossi le daría una oportunidad. Se lo merece. Creció muchísimo como arquero este último tiempo. Los penales que fue atajando le sirvieron para la confianza. Es un jugador muy importante. Que esté un compañero mío sería muy lindo".

