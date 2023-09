Boca está a punto de cerrar gratis un inesperado refuerzo

hinchada boca

Se trata del futbolista Gonzalo Alassia, de 19 años, volante central que quedó en condición de libre de Atlético Rafaela. "No firmé en Rafaela porque no cumplieron con las promesas que me hicieron. Hoy soy jugador libre", expresó en un primer momento.

Luego brindó detalles sobre su posición dentro del campo de juego: "Soy mediocampista central, lo puedo hacer de recuperador o pasador. Lo que más disfruto son los pases".

En diálogo con Radio del Plata, el joven futbolista señaló que "desde Boca se comunicaron con mi representante" y explicó cuales son los jugadores en su puesto que más mira: "Los 5 en los que más me fijo son Leandro Paredes y Alan Varela.

Y en un guiño para el hincha, describió que "mi viejo es hincha de Boca. Siempre seguí a Boca por su historia, por la hinchada y por la cancha. Todo eso me me llama. A cualquier jugador de fútbol le gustaría vestir la camiseta de Boca, la camiseta del club más grande de la Argentina".

El equipo que paró Jorge Almirón en Boca pensando en el partido por Copa Argentina

De cara al compromiso ante Almagro por la copa nacional, el DT estableció un once y además de la ausencia de Edison Cavani, también se destacó la presencia del mediocampista Ezequiel Bullaude, quien desde su llegada a la institución no fue titular en ningún partido, aunque ingresó unos minutos en la derrota contra Tigre en la Bombonera.