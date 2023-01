Boca espera una oferta formal de Al-Nassr por Agustín Rossi

Tras la derrota frente a Racing Club distintas fuentes cercanas a la entidad xeneize revelaron que la institución árabe, que acaba de contratar al astro portugués Cristiano Ronaldo, estaría dispuesta a abonar un préstamo con cargo por la cesión del arquero.

Rossi Se va: Rossi no es tenido en cuenta por Ibarra.

En principio, la dirigencia de Boca está a la espera de la propuesta oficial, más allá de que desde Al Nassr habrían manifestado estar dispuestos a abonar 1,5 millones de dólares por el exjugador de Chacarita Juniors, Defensa y Justicia y Lanús.

Rossi, quien viajó junto a la delegación que disputó la final de la Supercopa Internacional a la ciudad de Al Ain, no fue considerado por Hugo Ibarra, que no lo incluyó ni en el banco de suplentes. En conferencia de prensa post partido, el DT confirmó que no lo tendría en cuenta en este semestre.

La única seguridad con la que cuenta Agustín Rossi sobre su futuro corre a partir del 1° de julio. Esto se debe a que el arquero tiene un precontrato firmado con Flamengo de Brasil, club en el que seguirá su carrera desde esa fecha y hasta diciembre de 2027.