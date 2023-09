Benedetto volvió al gol y bromeó con su nuevo look: ¿nace una cábala?

“Veníamos de una racha negativa y el grupo necesitaba esta victoria. Estamos muy unidos, la competencia es buena y nos dolía que no estuvieran saliendo las cosas. Por suerte hoy se cortó esta mala racha ”, aseguró el Pipa quien, en lo personal, logró cortar una racha de 10 partidos sin convertir.

El ex Arsenal, que había convertido por última vez ante Gimnasia por la fecha 25 de la Liga pasada y con este grito llegó a los 69 con la camiseta del Xeneize reconoció estar contento por el gol. “Sirve para los nueve para agarrar confianza y ojalá podamos seguir así. Pero este triunfo lo necesitaba todo el grupo, veníamos de varias derrotas en el campeonato y necesitábamos ganar como sea”, analizó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTiempoExtra_web%2Fstatus%2F1704278869300142392&partner=&hide_thread=false El gol de #Benedetto, para que #Boca le gane 3-0 a Central Córdoba.pic.twitter.com/65VBoylgMt — Tiempo Extra (@TiempoExtra_web) September 19, 2023

Al mismo tiempo, se animó a bromear sobre su nuevo look donde decidió raparse el pelo, ¿nace una nueva cábala?: “Estoy contento… Ahora cuando me quiera dejar crecer el pelo hay que ver si me crece, je. Pero vale la pena”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1704475485881737423&partner=&hide_thread=false ¿LA PELADA VOLVIÓ CON LOS GOLES?



Pipa Benedetto escuchó a los hinchas, apareció con nuevo look y cortó una racha de diez partidos sin convertir.



@matipelliccioni pic.twitter.com/1nxdCNmOxX — TyC Sports (@TyCSports) September 20, 2023

El abrazo entre Benedetto y Cavani tras el partido en Santiago del Estero

Luego de la victoria en el estadio Madre de Ciudades, sobre el final del partido Benedetto y Edinson Cavani, se llevaron todas las miradas por un gesto que demostró la unión del grupo entre los goleadores.

“Cavani se puso contento con mi gol, es una competencia sana la que tenemos, se armó un lindo grupo. Luego, el entrenador define quién juega”, sostuvo el delantero goleador.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1704284537423827065&partner=&hide_thread=false El gran abrazo entre Darío Benedetto y Cavani tras el triunfo de Boca con un gol del Pipa #LPFxTNTSports pic.twitter.com/5coFat0Ecj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2023

Al mismo tiempo, empezó a analizar la apretada agenta que tendrán en las próximas semanas. Si bien el próximo encuentro del Xeneize será el sábado desde las 18.30 ante Lanús por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional en La Bombonera, el delantero ya palpita la primera semifinal de la Copa Libertadores.

“La ansiedad está para el miércoles, pero había que sacar un buen resultado por el campeonato. Este triunfo lo necesitaba todo el grupo, veníamos de varias derrotas en el campeonato y necesitábamos ganar como sea”, concluyó Benedetto.