Atlético de Tucumán – River, por la Copa de la Liga Profesional: hora, formaciones y TV

Por la intensa seguidilla de partidos en este comienzo de año y con la mira puesta en el superclásico ante Boca Juniors del domingo 25 de febrero, Micho apostará a cambios para diagramar su once ideal para visitar al Decano y también el domingo con Banfield en Núñez.

Entre las rotaciones que hará es apostar desde el arranque nuevamente con al uruguayo Agustín Sant'Anna, Franco Mastantuono y el posible regreso de Milton Casco.

El ex-Defensa y Justicia, podría reaparecer en el lateral derecho y el que dejaría la cancha es Andrés Herrera; el zurdo de 16 años reemplazaría a Nacho Fernández. Mientras que el ex–Newell's, que ya está a disposición por primera vez en la temporada luego de una lesión que lo aquejó en diciembre pasado, lo tuvo apartado durante la puesta a punto en Miami en enero y le impidió ser parte de los primeros partidos del año, podría ingresar por Enzo Díaz.

Los tucumanos, por el contrario, aún no conocen la victoria en este torneo y vienen de perder 2-0 frente a Barracas Central. En el Decano, la actualidad no es la mejor, por lo que la dupla técnica Sergio Gómez y Favio Orsi precisa un buen resultado para que no peligre su continuidad.

Para dicho encuentro, Nicolás Romero, expulsado ante el Guapo, no será de la partida y en su lugar podría entrar Juan Infante.

Atlético de Tucumán – River: hora y televisión

Hora: 21:30.

21:30. Televisión: ESPN Premium.

ESPN Premium. Estadio: Monumental José Fierro (Tucumán).

Monumental José Fierro (Tucumán). Árbitro : Nazareno Arasa.

: Nazareno Arasa. VAR: Fernando Rapallini.

Atlético de Tucumán – River: probables formaciones