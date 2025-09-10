La impresionante transformación de Angelina Jolie: parece otra persona Su reciente aparición en la capital inglesa causó sorpresa y desató especulaciones sobre su nuevo look entre expertos y medios.







El nuevo estilo de Angelina Jolie marcó tendencia y generó especulaciones en la moda internacional.

La reciente aparición de Angelina Jolie en el set londinense de Anxious People encendió un debate global sobre su imagen. El icónico cabello castaño que durante décadas fue parte de su identidad dio lugar a un bob rubio nórdico, una transformación que generó tanto admiración como sospechas sobre si se trataba de una drástica decoloración o una peluca de alta gama. La sofisticación del look se completó con un labial rojo mate, resaltando una estética poderosa y distante.

Medios especializados como Vanity Fair pusieron el foco en la perfección del acabado capilar, donde no se observan raíces visibles ni signos de daño. Este detalle alimentó las versiones sobre la utilización de pelucas cinematográficas, cada vez más realistas y capaces de engañar incluso al ojo experto. El nuevo estilo se vincula directamente con su personaje en la adaptación de Fredrik Backman, en el que Angelina Jolie encarna a una inversionista atrapada en un complejo escenario de rehenes.

El estilista Matteo Orlando, del salón Mastromauro en Milán, explicó que un rubio nórdico tan pulido requiere técnicas de decoloración gradual, uso de matices fríos y reflejos platino, además de cuidados intensivos con productos específicos. El corte bob, por su parte, otorga movimiento y estructura, evitando la monotonía visual y reforzando una sensación de seguridad y elegancia.

El estilista Matteo Orlando explicó que el rubio nórdico de Jolie requiere decoloraciones graduales y cuidados intensivos. Angelina Jolie reflexionó sobre el cáncer en su familia Durante la presentación de Couture en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Angelina Jolie habló con franqueza sobre la herencia de cáncer en su familia. A sus 50 años, recordó que tanto su madre como su abuela se encontraban bajo tratamiento de quimioterapia a esa edad, un hecho que marcó profundamente su visión de la vida.

La ganadora del Oscar compartió que se sometió en 2013 a una doble mastectomía preventiva tras confirmarse su riesgo genético de cáncer de mama, una decisión motivada en gran parte para dar tranquilidad a sus seis hijos. Angelina destacó la importancia de aprovechar cada momento y de encontrar esperanza incluso en medio de diagnósticos difíciles, reflejando la esencia de su nueva película.

Angelina Jolie se sometió en 2013 a una doble mastectomía preventiva para reducir el riesgo genético de cáncer de mama. Su compañera de elenco, Ella Rumpf, aseguró que la conexión personal de Jolie con la enfermedad le otorga una voz única y creíble para hablar de un tema tan sensible. La actriz no solo convierte su historia en una herramienta de concientización, sino que también reafirma su compromiso con inspirar a quienes enfrentan este desafío de salud.