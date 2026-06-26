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27 de junio de 2026 Inicio

Los mejores memes tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

La Selección de Marcelo Bielsa perdió con España y no pudo acceder a 16avos ni siquiera como uno de los mejores terceros. Los chistes apuntaron contra el DT, el pobre desempeño de los jugadores y el error de Fernando Muslera que derivó en el 1 a 0.

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Marcelo Bielsa fue uno de los apuntados en redes sociales.

Marcelo Bielsa fue uno de los apuntados en redes sociales.

Redes sociales

La Selección de Uruguay se jugaba un partido a todo o nada frente a España en el Mundial 2026... y se terminó quedando con nada. El equipo que dirige Marcelo Bielsa perdió 1 a 0 con un error increíble de su arquero, Fernando Muslera, y fue eliminado en fase de grupos por segunda Copa del Mundo consecutiva.

Los mejores memes
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Después de los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde — considerados, a priori, los rivales más accesibles — la Celeste necesitaba al menos una igualdad para acomodarse en el Grupo H. Sin embargo, su actuación decepcionó y los usuarios de redes sociales no perdonaron: atacaron con memes llenos de ironía y humor ácido.

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026: los mejores memes

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