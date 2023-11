Argentina – Uruguay: amplio operativo de seguridad para el partido en La Bombonera

“Participarán también del operativo Agentes de Tránsito, Prevención e inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y los Cadetes policiales, quienes serán los encargados de implementar el programa Tribuna Segura para identificar a personas con impedimentos”, explicó el organismo en un comunicado.

En ese sentido, lo hinchas deberán pasar por dos anillos de filtro, en el que revisarán todas las entradas para verificar su autenticidad. Según se detalló, los tickets cuentan con la indicación de su lugar de ingreso que esto servirá para evitar que haya “trapitos” o cuida coches y los que sean encontrados realizando la actividad ilícita, serán incluidos en el padrón de Tribuna Segura para impedirles que ingresen a las canchas de fútbol.

Para ello, las puertas se habilitarán desde las 17, con el objetivo de que “los simpatizantes comiencen a llegar lo más temprano posible”.

Argentina – Uruguay: cómo será el acceso de los hinchas a La Bombonera

Además de la disposición del operativo de seguridad en las adyacencias de La Bombonera, desde el Ministerio de Seguridad volvieron a recordar que el encuentro contará con la presencia ambas parcialidades.

Para ello, difundieron cómo será el accedo de los hinchas de acuerdo a la tribuna que asistan. En ese caso solicitaron a aquellos que no tengan entrada “que no se acerquen al estadio porque no van a poder ingresar”. “A los que sí tienen entrada, que vayan temprano para evitar aglomeraciones. Y que concurran solamente con camisetas de fútbol de la Selección argentina”, recomendaron.

De esta manera, el público de Uruguay utilizará el acceso por avenida Pedro de Mendoza y Palos, tomando Suárez y luego Del Valle Iberlucea para entrar a La Bombonera y ubicarse en la tercera bandeja del estadio.

Mientras que los simpatizantes locales, podrán ingresar por Aristóbulo Del Valle, Avenida Suárez, Brandsen, Coronel Tomás Espora, Palos y Pinzón, dependiendo la ubicación con la que cuenten.