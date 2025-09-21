21 de septiembre de 2025 Inicio
Argentina perdió con Italia y se despidió del Mundial de Voley 2025 en octavos

La Selección cayó ante los vigentes campeones del mundo y de la Liga de Naciones por 23-25, 20-25 y 22-25. Fue el último partido de Marcelo Méndez como entrenador del equipo.

Argentina había ganado sus tres partidos de fase de grupos.

Argentina había ganado sus tres partidos de fase de grupos.

Argentina quedó eliminada del Mundial de Voley 2025 en octavos de final tras perder ante Italia, vigente campeona del mundo y de la Liga de Naciones, y marcó el cierre de un ciclo histórico: fue el último partido del entrenador Marcelo Méndez al frente de la Selección.

El encuentro se jugó este domingo en el Mall of Asia Arena de Pásay, Filipinas, y terminó con un marcador de 23-25, 20-25 y 22-25 a favor del conjunto italiano, que ahora se medirá con Bélgica o Finlandia en los cuartos de final. El máximo anotador albiceleste fue Luciano Vicentín con 15 puntos.

La Albiceleste venía de ganar los tres duelos en fase de grupos, el último de ellos ante el bicampeón olímpico Francia, pero no logró dar el batacazo ante Italia. "Dimos todo lo que teníamos, el cien por cien, pero hoy no fue nuestro día. Hoy fue el día de Italia, así que felicidades para ellos", reconoció Vicentín a Volleyball World.

"Volveremos el año que viene a otro torneo e intentaremos que Argentina esté en lo más alto. Para mí, personalmente, no fue un año fácil, pero al final puedo decir que estoy contento de haber estado a la altura del equipo", agregó.

Selección argentina vs Italia en el Mundial de voley 21-09-25
Argentina no pudo dar la sorpresa ante Italia en el Mundial de Voley 2025.

Argentina no pudo dar la sorpresa ante Italia en el Mundial de Voley 2025.

Con la eliminación del Mundial también se cierra el ciclo de Méndez, que asumió en 2018 y es el entrenador más exitoso en la historia de la Selección: consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, quedó octavo en el Mundial de 2022 y al año siguiente llegó por primera vez a las finales de la Liga de Naciones.

Hasta ahora, el DT alternaba su trabajo entre la Selección y algún club, pero acaba de firmar por dos temporadas con el Trentino y el contrato incluye una cláusula de exclusividad. "Este es un grupo increíble, muchos jugadores jóvenes que año a año juegan mejor. Les veo un buen futuro", afirmó tras la derrota.

