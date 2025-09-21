Argentina perdió con Italia y se despidió del Mundial de Voley 2025 en octavos La Selección cayó ante los vigentes campeones del mundo y de la Liga de Naciones por 23-25, 20-25 y 22-25. Fue el último partido de Marcelo Méndez como entrenador del equipo. Por







Argentina había ganado sus tres partidos de fase de grupos. X @Voley_FeVa

Argentina quedó eliminada del Mundial de Voley 2025 en octavos de final tras perder ante Italia, vigente campeona del mundo y de la Liga de Naciones, y marcó el cierre de un ciclo histórico: fue el último partido del entrenador Marcelo Méndez al frente de la Selección.

El encuentro se jugó este domingo en el Mall of Asia Arena de Pásay, Filipinas, y terminó con un marcador de 23-25, 20-25 y 22-25 a favor del conjunto italiano, que ahora se medirá con Bélgica o Finlandia en los cuartos de final. El máximo anotador albiceleste fue Luciano Vicentín con 15 puntos.

La Albiceleste venía de ganar los tres duelos en fase de grupos, el último de ellos ante el bicampeón olímpico Francia, pero no logró dar el batacazo ante Italia. "Dimos todo lo que teníamos, el cien por cien, pero hoy no fue nuestro día. Hoy fue el día de Italia, así que felicidades para ellos", reconoció Vicentín a Volleyball World.

"Volveremos el año que viene a otro torneo e intentaremos que Argentina esté en lo más alto. Para mí, personalmente, no fue un año fácil, pero al final puedo decir que estoy contento de haber estado a la altura del equipo", agregó.

Selección argentina vs Italia en el Mundial de voley 21-09-25 Argentina no pudo dar la sorpresa ante Italia en el Mundial de Voley 2025. X @Voley_FeVa